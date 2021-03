Drei von vier Kandidaten der Trakehner Frühjahrskörung zugelassen

Nicht nur Corona, auch das Winterwetter hat in den vergangenen Wochen manche Terminverschiebung notwendig gemacht. So auch die Trakehner Frühjahrskörung, die eigentlich stets in Münster stattfindet, dieses Jahr aber ins niedersächsische Uslar verlegt wurde. Dort konnte man vermerken: 75 Prozent Körquote.