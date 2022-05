Dreimal 23.000 Euro für Holsteiner Fohlen beim Hamburger Derby

Zehn Holsteiner Fohlen kamen am Himmelfahrtstag beim Deutschen Spring- und Dressurderby unter den Hammer. Der Höchstpreis lag bei 23.000 Euro und den erzielten gleich drei Youngster des Jahrgangs 2022.

Los ging es mit den 23.000 Euro Fohlen beim Hamburger Spring- und Dressurderby gleich bei der Katalognummer 1, Cas Hope v. Casall-Lord Z aus der Erfolgszucht von Reimer Detlef Hennings. Wem der Name bekannt vorkommt – der kleine Hengst hat einen großen Bruder gleichen Namens, der gekört und international erfolgreich ist. Die neue Heimat von Cas Hope, dem Jüngeren, ist das Elmgestüt Drei Eichen der Familie Müter.

Die Nummer zwei der 23.000 Euro-Fohlen ist quasi fürs Derby geboren und kommt in einen Stall, wo man das zu schätzen weiß: United Derby ist ein von Bettina Friemel gezogener Sohn des United Way aus einer Catoki-Mutter. Diese Catoki-Mutter ist eine Tochter von Pato Muentes Derby-Siegerin Zera. Vater United Way ist ebenfalls ein Derby-Siegerinnen-Sprössling. Seine Mutter ist nämlich Thomas Kleis‘ Carassina. Und Thomas Kleis war es auch, der hier den längsten Atem beim Bieten hatte und den Zuschlag erhielt.

Schließlich erzielte auch die Katalognummer sieben 23.000 Euro: Calitino, ein Sohn des Bundeschampions Crack aus einer Casall-Mutter. Züchter ist der im vergangenen Jahr verstorbene Prof. Dr. Hartwig Schmidt.

Im Durchschnitt kosteten die zehn Fohlen 15.100 Euro.