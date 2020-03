Dressurhengst Vivaldi in diesem Jahr in Dänemark bei Blue Hors

Das dänische Gestüt Blue Hors bietet in diesem Jahr den Dressurhengst Vivaldi an. Der Fuchs, der in seiner Heimat den Niederlanden Kultstatus genießt, hilft die Lücke aufzufüllen, die der Tod von Don Schufro und der Sporteinsatz von Zack züchterisch hinterlässt.

Damit hatte niemand gerechnet: Vivaldi steht in diesem Jahr in Dänemark. Das Gestüt Blue Hors hat den Krack C-Jazz-Sohn gepachtet. Vivaldi, der in seiner Heimat als „preferente“, einer der höchsten züchterischen Auszeichnungen des niederländischen Zuchtverbandes KWPN, geführt wird, steht bereits in Randbøl.

Das Gestüt Blue Hors hatte erst vor kurzem gemeldet, dass der Hengst Zack sich in diesem Jahr auf die Olympischen Spiele in Tokio konzentrieren soll.

Vivaldi, der unter Hans Peter Minderhoud (NED) bis Grand Prix im Sport vorgestellt wurde, ist einer der meist genutzten Dressurpferdevererber der letzten Jahre. Bislang wirkte er auf der Station van Uytert. Die Station bestätigte gegenüber St.GEORG einen Bericht von horses.nl. Dort war der Umzug des Vaters von neun international erfolgreichen Grand Prix-Pferden als erstes publik gemacht worden. Aktuell nimmt Vivaldi Platz neun in der Rangliste der Dressurväter der Weltzuchtverbands-Vereinigung (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH) ein.

6

Vivaldi in Deutschland

Der Fuchshengst wurde 2002 geboren. Er ist das erste Fohlen seiner Mutter Renate-Utopia. Sie ist eine Jazz-Ulft-Stute und ingezogen auf den Vollblüter Furioso xx. In der niederländischen Dressur genießt Vivaldi unter anderem auch deswegen Kultstatus, weil er mit Cennin/Madeleine Witte-Vrees, Dream Boy/Hans Peter Minderhoud und Desperado/Emmelie Scholtens, gleich mehrere Championatspferde, übrigens allesamt gekörte Hengste, Championatspferde gestellt hat.

In Deutschland ist sein Sohn Vitalis der bekannteste Nachkomme. Der Sieger im Nürnberger Burg Pokal bringt es auf 33 gekörte Söhne. Zu den 13, die aktuell die volle Zuchterlaubnis in Deutschland besitzen und im Hengstbuch I eingetragen sind, zählt auch der ehemalige westfälische Siegerhengst und Bundeschampion Valverde.

Für Vater Vivaldi sind allein Deutschland 42 gekörte Söhne verzeichnet. 23 davon sind ins Hengstbuch I eingetragen. Darunter auch der Hannoveraner Vinino, der auf dem Verdener Hengstmarkt 2018 mehr als zwei Millionen Euro gekostet hatte.

Vivaldi-Nachkommen werden in Hannover mitunter nicht mit V als Anfangsbuchstaben, sondern mit dem L nach dem väterlichen Urahnen Landgraf bzw. Ladykiller xx benannt (Livaldon. Le Vivaldi). Vivaldis Vater Krack C v. Flemingh ist ein Urenkel von Landgraf. Viva Gold, ein Vivaldi-Sohn von Isabell Werths Stute Weihegold, siegte im vergangenen Jahr beim 14-tägigen Veranlagungstest in Schlieckau.

Sportlich ragt der Sieger im Louisdor-Preis 2018, der Oldenburger Blue Hors Veneziano, in der Statistik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung heraus. Der WFFS-positive Hengst konzentriert sich jetzt auf seine Sportkarriere. 19 Nachkommen mit Erfolgen in Klasse S finden sich bei der FN für Vivaldi verzeichnet. Darunter Dancer, der unter Nadine Krause im Lager der Jungen Reiter erfolgreich unterwegs ist. Harmony’s V-Plus erzielte den Spitzenpreis bei der P.S.I.-Auktion.