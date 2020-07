Dritte DSP Online-Fohlenauktion mit Fürstenball-Sohn als Preisspitze

Das Geschäft mit den Online-Fohlenauktionen scheint zu laufen. Das Deutsche Sportpferd hat nun die dritte Kollektion 2020er Youngster virtuell an den Mann bzw. die Frau gebracht. Top-Offerte war gleich die Nummer eins des Online-Katalogs.

Fürstenball – Rubin-Royal – Davignon – Weltmeyer lautet das Pedigree des teuersten DSP-Fohlens bei der dritten Online-Fohlenauktion des Deutschen Sportpferdes 2020 namens Fürst Royal. Da finden sich also alle Dressurpferdelinien deutscher Zucht der jüngeren Vergangenheit wieder.

Züchter von Fürst Royal ist Anton Herre in Bad Schussenried. Die Mutter Rubina B brachte in Kombination mit Fürstenball auch schon eine inzwischen S-siegreiche Bundeschampionatsfinalistin und mehrfache Landesmeisterin in Baden-Württemberg: FBW Faris Girl, die 2014 Platz sechs auf dem Reitpferdeviereck in Warendorf belegte.

Auch die deutschen Kunden, die 25.000 Euro für Fürst Royal bezahlt haben, sehen offenbar einen künftigen Hengstanwärter in dem schicken Rappen.

Der zweithöchste Zuschlagspreis lag bei 15.000 Euro für die Katalognummer 8, Di Santo v. De Niro Gold – San Amour – Don Frederico – Wolkentanz. Hier war Gabriele Werner aus Langeringen Züchterin und Ausstellerin. Di Santo bleibt ebenfalls in Deutschland.

Der Durchschnittspreis für die 20 Fohlen lag bei 7237,50 Euro. Fünf Fohlen gingen ins Ausland, zwei in die Schweiz und je eines in die USA und nach Tschechien und Schweden.

Das Gesamtergebnis finden Sie hier.