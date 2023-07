DSP Diamanten in Darmstadt: 30.000 Euro-Spitzenpreis für Dressurfohlen

Nach den Spring- betraten die Dressurfohlen den Platz des Hofguts Kranichstein in Darmstadt für die Eliteauktion des Jahrgangs 2023. Am höchsten in der Gunst der Kaufwilligen stand eine Tochter des Total McLaren.

Tsulina lautet der Name des Spitzenfohlens der DSP-Elite-Fohlenauktion in Darmstadt, den „Dressur-Diamanten“. Für 30.000 Euro fand sie ein neues Zuhause in Österreich. Zur Welt kam Tsulina bei Bernd Broghammer in Baden-Württemberg. Sie ist eine Tochter des Hauptprämiensiegers Total McLaren v. Totilas aus einer Diamond Hit-Mutter. Ein Vollbruder der Mutter ist der gekörte Diamancino. Auch die Großmutter ist Hengstmutter (Florion v. Florencio).

Nicht viel günstiger war mit Diva Bella v. Dynamic Dream ein weiteres Stutfohlen. Bei 27.500 Euro wurde der Nachwuchs aus dem Züchterstall von Caroline Tanner in Illertissen zugeschlagen. Die Mutter des Fohlens ist die Staatsprämienstute Bella Diva v. Brisbane-De Niro, dreijährig Reserve-Siegerstute der westfälischen Eliteschau, Westfalen-Championesse und anschließend Fünfte beim Reitpferde-Bundeschampionat. Die De Niro-Großmutter stellte einen Prämienhengst. Urgroßmutter Arie v. Anmarsch brachte unter anderem die NRW-Landbeschäler Ehrentanz I und II.

Teuerstes Hengstfohlen war mit 25.500 Euro Vantastiv v. Va Bene-Fürst Jazz aus der Zucht von Hans Claus aus Altheim, ein Vertreter des erfolgreichen Oldenburger Rudilore-Stammes (Rubin Royal & Co.)

Der Durchschnittspreis für 47 zugeschlagene Fohlen lag bei 10.191 Euro.