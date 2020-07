DSP Elite-Fohlen via Internet oder in Darmstadt-Kranichstein ersteigern

In Darmstadt-Kranichstein dreht sich am Wochenende alles um das Deutsche Sportpferd. Es geht um die Championate der Reit-, Dressur- und Springpferde und um die Champions der Zukunft, die im Rahmen der Hybridauktion erworben werden können.

Darmstadt-Kranichstein wird die erste DSP-Auktion, bei der auch wieder live vor Ort geboten werden kann. Parallel dazu kann aber auch weiterhin im Internet gesteigert werden.

Der erste Teil der Kollektion kommt am Freitagabend unter den Hammer, 23 Springfohlen. Hier sind Spitzenhengste wie Emerald, Comme il faut, Eldorado van de Zeshoek und Van Gogh mit ihren Nachkommen vertreten.

Wer nicht vor Ort sein kann und von zuhause aus bieten will, sollte sich bereits jetzt unter www.deutsches-sportpferd.de registrieren.

Das gilt auch für Dressurpferdefans. Die Viereckstalente des Jahrgangs 2020 – 44 an der Zahl – kommen am Samstag Abend unter den Hammer. Hier finden sich Hengste wie Bonds, Totilas, Bon Coeur, Desperados, Don Schufro usw. in den Pedigrees.

Die DSP-Championate starten heute. Live verfolgen kann man das Geschehen via www.clipmyhorse.de.