DSP Eventers: Eine Kronprinzessin für die USA, ein Asagao xx für Andrew Hoy

Im Rahmen des Vielseitigkeitswochenendes im Haupt- und Landgestüt Marbach fanden auch dieses Jahr wieder die „DSP Eventers“ statt, eine Auktion für vielversprechende Nachwuchspferde im Busch.

15 Nachwuchspferde mit Talent für die Vielseitigkeit konnten sowohl in Marbach vor vor Ort in der historischen Reithalle als auch online ersteigert werden. Den Höchstpreis von 38.000 Euro erzielte die fünfjährige Halbblüterin Kronprinzessin. Neustadt/Dosses Stutenmeister Ronny Voigt hatte sie aus der Foreign Beauty xx v. Goofalik xx in Anpaarung mit dem international auf höchstem Niveau erfolgreichen Kasanova de la Pomme gezogen. Auch Kronprinzessin selbst hatte vierjährig ein Fohlen und ist daher noch nicht sportlich im Einsatz gewesen. Das soll sich bei ihren neuen Besitzern aus den USA nun ändern.

Das zweitteuerste Pferd geht in äußerst prominente Hände. Der in England beheimatete australische Olympiasieger Andrew Hoy legte für den bereits sechsjährigen Hengst Aaron Copland v. Asagao xx-Caretello B-Ramiro 30.000 Euro an. Das Haupt- und Landgestüt Marbach selbst war Züchter und Aussteller des schicken Braunen. Er ist gekört, geprüft und war bei seinen ersten Turniereinsätzen in Springpferdeprüfungen platziert.

Auch das drittteuerste Pferd ging ins Ausland. Käufer von den britischen Inseln sicherten sich für 27.000 Euro den vierjährigen Abydos v. Askari-Diarano aus der Zucht von Bernd Dieter Fabian in Zehrental.

Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg meldet mit 301.500 Euro einen gestiegenen Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr, wobei der Durchschnittspreises mit 20.100 Euro auf dem gleichen Niveau wie 2022 lag.

Das Fazit von Vermarktungsleiter Norbert Freistedt: „Wir konnten in Marbach wieder zahlreiche neue Kontakte in die Vielseitigkeitsszene knüpfen, aus denen sich teilweise direkt Verkäufe ergaben. Mit der Preisstruktur kann man angesichts der doch spürbar angespannten, wirtschaftlichen Situation sehr zufrieden sein. Erfreulich ist weiterhin, dass neben den Vielseitigkeitsreitern auch immer wieder Nicht-Turnierreiter zum Zuge kommen, die das Angebot an doppeltalentierten, rittigen Pferden schätzen.“