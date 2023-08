DSP Fohlenauktion für Buschkandidaten mit Preisspitze v. Asterix de Couleur

Zum vierten Mal haben die Vermarkter des Deutschen Sportpferdes gezielt Ausschau gehalten nach Fohlen, deren Zukunft im Busch liegen könnte. 15 haben sie gefunden, 14 wurden nun im Rahmen der Online-Auktion „DSP goes Cross Country“ verkauft.

Der Durchschnittspreis für die 14 Fohlen lag bei gut 5000 Euro. Zwei gingen ins Ausland, eins in die Schweiz und eins nach Österreich. Den Spitzenpreis von 6500 Euro erzielte das Hengstfohlen Asco Dream v. Asterix de Couleur aus einer Chap-Cento-Mutter. Heiko Rösler aus Neustadt in Sachsen ist Züchter und war Aussteller des Hengstfohlens. Das Fohlen leistet demnächst seinem Halbbruder Gesellschaft. Seinem neuen Besitzer gehört nämlich auch Ohio Dream v. Ogano Sitte, DSP Champion der sechsjährigen Springpferde und qualifiziert fürs Bundeschampionat.

DSP-Vermarktungsleiter Fritz Fleischmanns Fazit war kein besonders zufriedenes: „Die Online-Auktion von Vielseitigkeitsfohlen ist für uns ein Experiment. In diesem Jahr trafen die Fohlen nicht auf so großes Interesse seitens der Vielseitigkeitsszene wie in den Vorjahren.“ Aber er hält es wohl dennoch für richtig, denn er sagt: „Trotzdem werden wir an diesem Auktionsformat festhalten.“

Die gesamte Kollektion inklusive Zuschlagspreisen finden Sie hier.