DSP-Hengsttage in München abgesagt

Am 20. Januar hätte in München-Riem der Startschuss für die Hengsttage 2021 fallen sollen. Doch daraus wird nichts. Die Behörden haben die Veranstaltung verboten.

Die Ausbilder der Hengste und andere an der Veranstaltung Beteiligte waren am Montag um kurz vor 18 Uhr von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden. Möglicherweise kann die Körung aber dennoch stattfinden. Es gibt die Überlegung, sie nach Neustadt/Dosse zu verlegen.

Wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt: „Ein erster Kontakt nach Neustadt/Dosse am heutigen Abend war positiv.“ Allerdings werde eine offizielle Genehmigung „aller Voraussicht nach“ erst morgen früh erteilt werden können.

Sollte es klappen mit Neustadt/Dosse haben von Mittwoch Freitag Vormittag die Springhengste ihren Auftritt und von Freitag Nachmittag bis Sonntag die Dressurhengste. Dann könnte auch die Online-Auktion in der folgenden Woche wie geplant über die Bühne gehen.