DSP hilft Züchtern bei der Fohlenvermarktung – jetzt bewerben!

Wenn die Kunden nicht zu den Auktionen kommen können, kommen die Auktionen eben zu den Kunden – das ist das Motto für die Online-Fohlenauktionen der Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH.

Demnächst wird es der Online-Aultionen der Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH geben. Los geht es schon im Mai. Das letzte Gebot kann am 18. Mai abgegeben werden. Interessierte Züchter können ihre Fohlen bis 19. April anmelden.

Am 9., 10., 11. und 12. Juni heißt das Motto dann 4×4 – vier Tage, vier Auktionen mit jeweils vier Fohlen.

Und schließlich gibt es noch eine weitere Online-Auktion im Juli, bei der das letzte Fohlen am 6. Juli unter den Hammer kommt.

Achtung, Auswahltermine: Wer sein Fohlen für die Auktionen im Juni oder Juli anmelden möchte – die Auswahltermine finden am 21. Mai in Ansbach und am 22. Mai in Gerbstedt statt.

Angemeldet werden müssen die Fohlen dafür bis zum 14. Mai bei der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH.

Ein entsprechendes Anmeldeformular gibt es sowohl unter www.deutsches-sportpferd.de als auch auf den Seiten der Mitgliedsverbände.

Fragen? Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann steht Ihnen unter Telefon 0151/53115783 gerne hilfreich zur Seite.

Er sagt: „Wir hoffen, dass wir bis zur Elite-Fohlenauktion in Nördlingen die Corona Pandemie soweit überwunden haben, dass wir Auktionen in einem annähernd klassischen Rahmen veranstalten können. Wir behalten die Online-Alternative aber natürlich weiter im Auge!“

Der DSP-Fohlenpoint

Ganz neu ist das Angebot der Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH, dass Züchter ihre Fohlen über den DSP-Fohlenpoint unter www.deutsches-sportpferd.de vermarkten können.

Hierfür können Videos zum Preis von 70 Euro (inkl. Schnitt) an den Auswahlterminen produziert werden.

Für diejenige, die auf der Suche sind: Die ersten Fohlen sind bereits online auf den Seiten des DSP-Fohlenpoints.