DSP „Überflieger“: Preisspitze Teenage Love v. Tangelo van de Zuuthoeve

Das Springturnier auf den Immenhöfen in Donaueschingen war zugleich Schauplatz einer weiteren DSP-Fohlenauktion, der „Überflieger“. Preisspitze wurde eine väterliche Halbschwester zu einigen der besten Springpferde der Welt.

Tobago Z, Darry Lou und fast 60 weitere 1,60 Meter-Springpferde haben alle eines gemeinsam: den Vater Tangelo van de Zuuthoeve v. Narcos II. Und der ist auch Vater des teuersten Fohlens der DSP Auktion „Überflieger“ in Donaueschingen. Es handelt sich um das Stutfohlen Teenage Love. Züchter Michael Franke hat nicht nur bei der Auswahl des Vaters genau hingeschaut. Die Mutter ist eine Tochter des Emerald van’t Ruytershof. Die Großmutter hat bereits mehrere Pferde für 1,60 und 1,50 Meter-Parcours gebracht, was das Fohlen sicherlich auch züchterisch hoch interessant macht. Bei 27.000 Euro fiel der Hammer zugunsten eines „Sportstalls aus Baden-Württemberg“, wie die DSPler wissen lassen.

25.500 Euro kostete das zweitteuerste Fohlen, ein Hengst namens Chacco’s Kannan v. Chacco-Blue aus einer Kannan-Mutter. Die Mutter war selbst im Parcours bis 1,40 Meter erfolgreich. Dr. Wolf-Dieter Wagner zeichnete hier als Züchter verantwortlich.

Ein weiteres Stutfohlen aus bewährtem Sportstamm war mit 25.000 Euro kaum günstiger, eine Enkelin von Alois Pollmann-Schweckhorsts Candy mit Namen Diachacca. Vater und Muttervater sind Diarado und Chacco-Blue. Stolzer Züchter ist Alfred Kohn. Ein internationaler Springreiter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte hier den längsten Atem beim Bieten.

Auktionsleiter Fritz Fleischmann spricht von einer Verkaufsquote von 100 Prozent für die 16 Fohlen. Geboten werden konnte im Hybridformat, also auch vor Ort. Davon wurde wohl reichlich Gebrauch gemacht, denn am Ende kam ein Durchschnittspreis von 17.625 Euro zustande, was laut DSP mehr ist als je zuvor bei den Überfliegern.