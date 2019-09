DSP verkauft jetzt auch via Online-Auktion

Horse24.com hat derzeit gut zu tun! Auch das Deutsche Sportpferd verkauft nun Fohlen über diese Plattform für Online-Auktionen.

20 Dressur- und Springfohlen sind im Angebot. Die Parcoursaspiranten stammen von Vätern mit klangvollen Namen wie Cornet Obolensky, Big Star, Diamant de Semilly, Cabrio Z, Dominator Z etc.

Im Dressurlager warten Kinder von Dante Weltino, Vitalis, Zoom, Baron, Escamillo und anderen auf ein neues Zuhause.

Auf dsp.horse24.com kann die Kollektion eingesehen werden. Nach einer Registrierung auf der Plattform besteht bis Samstag, 14. September, die Möglichkeit seine Gebote abzugeben.

Bis 10.000 Euro erfolgen die Gebote in 250 Euro Schritten, ab 10.000 Euro in 500er Schritten. Die Auktion endet am Samstagabend mit einem Bid up, d.h. jedes Fohlen endet zeitversetzt, so dass die Möglichkeit besteht im Countdown mehrere Fohlen im Auge zu behalten und seine Gebote abzugeben.