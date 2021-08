Dynamic Dream stellt Spitzenfohlen beim Riedlinger Fohlenmarkt

Zwölf Fohlen kosteten auf dem 64. Riedlinger Fohlenmarkt mehr als 10.000 Euro. 55 Fohlen kamen auf einen Durchschnittspreis von 9.092 Euro – Rekord für die Traditionsveranstaltung in Baden-Württemberg.

Beim 64. Riedlinger Fohlenmarkt wurden 472.250 Euro umgesetzt. In einer Pressemitteilung ist von einem Durchschnittspreis von 9.092 Euro und einer „sehr hohen Verkaufsquote“ die Rede. Pandemiebedingt fand die Auktion unter freiem Himmel statt.

Riedlinger Fohlenmarkt: ein Dutzend über 10.000 Euro

Die Tänzerin v. Dynamic Dream-Le Mans, Z.: Kurt Fink, Ulm, war das höchstbezahlte Fohlen. Das braune Stutfohlen kostete 42.000 Euro und wird zukünftig in einem Zucht- und Ausbildungsstall in Norddeutschland zu Hause sein. Platz zwei im Preisranking nahm mit 18.500 Euro das Hengstfohlen Perfect Match v. Pegase van´t Ruytershof-Adagio de Talma (Z.: Eugen &Tobias Kälberer, Hattenhofen). Das Fohlen verbleibt in Baden-Württemberg. In denselben Stall gelangte auch ein Stutfohlen v. For Treasure VDL (Z.: Boris Gruber, Rot a.d. Rot).

Zum Großeinkäufer avancierte das Gestüt Birkhof. Sechs Fohlen ersteigerte Gestütschef Thomas Casper, darunter für jeweils 15.500 Euro Söhne von Zauberlehrling v. Zonik und Global Player.

Auch Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck hob für das Haupt- und Landgestüt Marbach den Katalog. Drei Fohlen gelangten in die Schweiz, eines nach Belgien. Insgesamt erzielten zwölf Fohlen einen Preis von mehr als 10.000 Euro.

Außerdem wurden sechs Reitponyfohlen angeboten. Sie erwirtschafteten einen Durchschnittspreis von 4.459 Euro. Die Preisspitze Carlotta BG v. DSP Cosmo Royal-Nuts stammte aus der Zucht von Gisa Barthel, Wald.

Mehr als zufrieden bilanzierte Vermarktungsleiter Norbert Freistedt nach dem letzten Hammerschlag: „Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir das hohe Preisniveau des Vorjahres halten können. Dass das gelungen ist und sich die Anzahl der verkauften Fohlen sowie der Umsatz noch einmal gesteigert haben, ist mehr als erfreulich! Besonders glücklich bin ich auch über die sehr gute Verkaufsquote von rund 86%. Mein Dank gilt den Züchtern sowie den zahlreichen neuen und alten Kunden für ihr Vertrauen in den Riedlinger Fohlenmarkt.“