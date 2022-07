Ein „Kronjuwel“ für Ann Kathrin Linsenhoff und mehr DSP-Auktionsfohlen in Ichenheim

Gleich zwei DSP-Fohlenauktionen standen in den letzten Tagen auf dem Kalender. In Ichenheim wurden zukünftige Parcourstalente versteigert, auf dem Schafhof in Kronberg die Kandidaten fürs Viereck. Bei beiden Gelegenheiten kosteten die Spitzenfohlen über 20.000 Euro.

Bonds in Gold heißt das teuerste Fohlen der „DSP-Kronjuwelen“, die im Rahmen des CDI4* auf dem Schafhof in Kronberg versteigert wurden. Hendrik Niehe hatte den kleinen Fuchshengst v. Bonds aus einer Goldberg-Mutter gezogen. Er geht auf den Neustädter P-Stamm zurück. Die Mischung modernes Blut aus erfolgsverwöhntem Stamm war Turniergastgeberin Ann Kathrin Linsenhoff 27.500 Euro wert.

Der Durchschnittspreis für 15 Dressurtalente betrug 11.866 Euro, der Gesamtumsatz 178.000 Euro.

Ichenheim

Auch die Verkaufsfohlen in Ichenheim firmieren unter einem fancy Titel: „Ichenheim Stars“. Am hellsten strahlte am Samstag ein Sohn des Tangelo van de Zuuthoeve aus einer Calido-Mutter mit Namen Terminator. Auch hier handelt es sich um einen wohlbekannten Stutenstamm, nämlich dem der Teichrose, den Frank Timmreck hegt und pflegt und der vor allem durch Denis Nielsens Cashmoaker zu Berühmtheit gelangte. Seither stellt Timmreck ein Spitzenfohlen bzw. -pferd nach dem anderen aus dieser Familie. Nun also Terminator, der bei 23.000 Euro zugeschlagen wurde.

Alle elf Fohlen wurden laut DSP verkauft und brachten im Mittel 12.454 Euro.

