Eivissa gewinnt Qualifikation der vierjährigen Stuten und Wallache beim Bundeschampionat

Als Vorjahreschampionesse und Siegerin beim Westfalen-Championat war Eivissa mit Vorschusslorbeeren zum Bundeschampionat 2023 gereist, und denen wurde sie voll gerecht.

Mit einer Endnote von 8,8 setzte sich die westfälische Escamillo-Tochter Eivissa an die Spitze des Feldes in der mit 27 Paaren bestückten Bundeschampionatsqualifikation der vierjährigen Stuten und Wallache. Katharina Hadeler hatte die Ausnahmestute aus einer Wolkentanz I-Mutter gezogen. Die Großmutter Seraphina v. Sir Donnerhall ist zugleich Mutter des Louisdor-Preis Finalisten Revenant. Aus dem Stamm ging beispielsweise auch Isabell Werths großartiger Amaretto hervor. Eivissa gehört Bernadette Brune. In ihrem Sattel saß aber wie schon im Vorjahr die gebürtige Schwedin Jessica Lynn Thomas. Ihre Wertnoten: Trab, Schritt und Exterieur 8,5, Galopp 9,5, Rittigkeit 9,0.

Stark vertreten sind dieses Jahr die Trakehner. Die Stute Luxusliebe II v. Freiherr von Stein-Singolo (Z. u. B.: Dr. Andreas Wezel, Burgkirchen) war beim Trakehner Bundesturnier in Münster noch Zweite gewesen. Heute ließ sie die Championesse von damals hinter sich. Mit einer 8,6 sicherte sich die feingliedrige Luxusliebe unter Wiebke Hartmann-Stommel Platz zwei. Die Einzelnoten: Trab 8,5, Galopp 8,0, Schritt 9,0, Rittigkeit 8,5, Gebäude 9,0.

Platz drei ging mit 8,4 an den Hannoveraner Bo v. Benicio-Londonderry aus der Zucht von Dr. Dirk und Eva-Maria Fey, die auch noch Besitzer sind. Im Sattel des Dunkelfuchses sitzt Ellen Bruun aus Dänemark. Sie konnte sich über dreimal 8,5 in Trab, Rittigkeit und Exterieur freuen. Dazu gab es 9,0 im Galopp und 7,5 im Schritt.

Platz vier teilten sich zwei Pferde mit je 8,3, eines davon die Trakehner Championesse Biennale. Unter Luisa Erichsen erhielt sie eine 8,0 in allen drei Grundgangarten, eine 8,5 für die Rittigkeit und eine 9,0 im Exterieur. Biennale ist eine High Motion-Tochter aus einer Heuberger-Mutter. Monika Mittermayer hat sie aus ihrem Erfolgsstamm gezogen, der schon das internationale Springpferd Balisto Z, das Grand Prix-Pferd Brancusi, den gekörten Blancor und viele andere hervorgebracht hat. Das Gestüt Sieberthof ist Besitzer der Schimmelstute.

Pferd Nummer zwei mit 8,3 war der von Ann-Christin Wienkamp präsentierte Rheinländer Voundation v. Vitalis-Fidertanz, gezogen von der ZG M. Fieseler und Partner GbR aus einer Vollschwester zu (u. a.) Foundation, daher der Name. Seine Einzelnoten: Trab, Rittigkeit und Exterieur 8,5, Galopp und Schritt 8,0.

Platziert waren außerdem Dante’s Sunrise, DSP v. Dante Weltino-Fürstenball (Z. u. B.: Sabine Reisenauer), mit Ines Fleischmann und Fine Farina, DSP v. Fürst Toto-Fürst Romancier (Z. u. B.: Reitenauer GbR) unter Irene Weber auf Rang sieben (beide 8,2) sowie zwei Pferde mit 8,1 auf Rang neun: Silent Wings, Hannoveraner v. Secret-Sandro Hit (Z. u. B.: Cord Gaus), unter Sina Aringer und Rocky MW, DSP v. Rock Forever-Riccio (Z. u. B.: Markus Winkler bzw. Markus Winkler GmbH) mit Leslie Rohrbacher.

Während Secret mit seinem Premierenjahrgang das Feld der fünfjährigen zahlenmäßig dominierte mit seinen Nachkommen, war er in dieser Reitpferdegruppe „nur“ viermal vertreten. Ebenso oft stand das E wie Escolar auf der Vaterseite, zum Teil direkt, zum Teil über Escamillo sowie über Dorothee Schneiders Escalito. Ebenfalls viermal dabei: das F wie Florestan.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.