Elite-Auktion Verden: 140.000 Euro für Bundeschampionats-Finalisten

Die 136. Elite-Auktion in Verden war zugleich ein Jubiläum: Seit 70 Jahren finden die Auktionen des Hannoveraner Verbands statt. In der zwei Tage lang ausverkauften Niedersachsenhalle wurde dementsprechend gebührend gefeiert. Besonders viel Applaus gab es für die Preisspitze, den dreijährigen Bundeschampionats-Finalisten L’Avion.

Ein feierlicher Gala-Abend, eine Kollektion, die größer war als in den letzten zehn Jahren und ein Pferd als Preisspitze, das trotz seines jugendlichen Alters schon mehrfach unter dem Sattel auf sich aufmerksam machen konnte – so lautet die Kurzfassung der Hannoveraner Elite-Auktion in Verden.

140.000 Euro bezahlten Käufer aus Spanien für den dreijährigen L’Avion v. Livaldon-Longchamp (Z.: Katharina Oltmann-Heemke). Der elegante Dunkelbraune hatte in diesem Jahr schon beim Hannoveraner Reitpferdechampionat und auf dem Bundeschampionat im Finale gestanden. In Warendorf wurde er unter seiner Reiterin Denise Christin Behr sogar Dritter im Finale der dreijährigen Stuten und Wallache. Übrigens wird L’Avion zukünftig in dem gleichen Gestüt in Andalusien beheimatet sein, wie auch Semino JU, teuerstes Pferd auf der Verdener Sommerauktion im Juli.

Gleich zwei Pferde wechselten für 107.00 Euro den Besitzer. Das war zum einen Dantana Q, eine großrahmige Schimmelstute. Die vierjährige Dantano-Tochter (Z: Claus Quast) hat bereits erfolgreich ihre Stutenleistungsprüfung absolviert und unter Jakob Schenk erste Platzierungen in Reitpferdeprüfungen gesammelt. Auch der fünfjährige Quaterpast v. Quaterhall-Prince Thatch xx (Z.: Harm Röpke) konnte in den Niederlanden bereits Schleifen in der kleinen Tour holen.

Teuerstes Springpferd war der Diacontinus-Stolzenberg-Sohn DJ (Z.: Manfred Kischio) mit 97.000 Euro. Der vierjährige Schimmel soll zukünftig in Isernhagen von Enrico Süßenbach weiter ausgebildet werden.

Insgesamt kamen in der Niedersachsenhalle 89 Youngster für einen Durchschnittspreis von 32.561 Euro unter den Hammer von Auktionator Frederik de Backer. 35 Pferde wurden ins Ausland verkauft, darunter nach Australien, Japan und in die USA.

Junge Hengste, Fohlen & Feierlichkeiten

Auch 16 zweieinhalbjährige Hannoveraner Hengste wurden in Verden für durschnittlich 19.031 Euro versteigert. Hier war besonders Fürst Lauries, ein Füstenballs-Laurentio-Nachkomme aus der Zucht von Gesa Coordes, heiß begehrt. Für 52.000 Euro erhielt ein Dressurausbilder aus Luxemburg den Zuschlag.

Für die ebenfalls angebotenen 40 Fohlen zahlten die Käufer im Schnitt 7.100 Euro. Hier avancierte Dixon v. Dante’s Junior-Christ (Z.: Simone Walke) mit 19.000 Euro zur Preisspitze. Er wurde von einem niedersächsichen Aufzüchter erworben.

Schon am Freitagabend fanden die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum der Hannoveraner Auktion statt. Zu den Gästen zählte auch EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen sowie zahlreiche prominente ehemalige Auktionsreiter. Ulrich Heuer aus Bienenbüttel wurde als erfolgreichster Auktionsbeschicker mit dem Hans Joachim Köhler-Preis ausgezeichnet.

Alle Ergebnisse aus Verden finden Sie hier.

Die Kollektion der Reitpferde können Sie hier noch einmal einsehen.