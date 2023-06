Elmshorn: Cieramo VA und Inside of my Heart erste Holsteiner Springpferdechampions 2023 stehen fest

Die nächsten Schärpen bei den Holsteiner Pferdetagen gingen an die vier- und siebenjährigen Springpferde.

Der erste Holsteiner Springpferdechampion 2023 heißt Cieramo K. Der Cieran-Clarimo-Sohn wurde unter Diarmuid Howley mit der Wertnote 8,8 zum besten Vierjährigen des Landes 2023 gekürt. Züchter und Besitzer ist Manfred von Allwörden, der ja in den Wintermonaten wegen seiner Pferdehaltung eine Anzeige von der Staatsanwaltschaft bekommen hatte.

Cieramo war nicht das einzige Pferd mit dem Suffix VA für von Allwörden in den Medaillenrängen. Auch der Bronzemedaillengewinner ist auf dem Grönwohldhof zuhause: der Hengst Daikon VA v. Dominator Z-Cassini. Unter Edmond Guntz-Malblanc erhielt er eine 8,6.

Zwischen die beiden schob sich noch ein dritter Hengst, nämlich Martini v. Million Dollar-Carthago, gezogen und im Besitz von Sören von Rönne und in Elmshorn präsentiert durch Konstantin Deeken Künnemann. Hier wurde es eine 8,7.

Siebenjährige

Die Schärpe und die Medaillen bei den Siebenjährigen wurden im Rahmen einer Springprüfung Klasse S* mit Stechen verteilt. Nur die drei Erstplatzierten schafften zwei Runden ohne Abwurf. Klar am schnellsten unterwegs war die Stute Inside of my Heart v. Crumble-Cassini mit Philipp Battermann im Sattel. Sie kam nach 33,57 Sekunden ins Ziel und dürfte ihren Züchter Thomas Voß sehr stolz gemacht haben.

Die Silbermedaille holten Hannes Ahlmann und der Cornet Obolensky-Sohn Coquetto in 34,37 Sekunden. Coquetto stammt aus der Erfolgszucht der Familie Witt. Muttervater ist hier Casquetto. Inzwischen gehört der Hengst aber Dr. Peter Schütte.

Die Bronzemedaille ging in 36,31 Sekunden an einen weiteren Hengst, Diamant de Operette VA v. Diamant de Semilly-Contender, von Mathilda Carlsson für den Grönwohldhof vorgestellt.

Gute Besserung an Ulrike Pöhls!

Ein schlimmer Sturz überschattete die Entscheidung der Siebenjährigen Springpferde. Ulrike Pöhls war mit Indira P als drittes der sechs Paare im Stechen am Start und stürzte an einem Oxer schwer. Ihr Pferd schien unverletzt geblieben zu sein und konnte den Parcours verlassen. Doch Pöhls musste notversorgt werden. Anschließend brachte ein Hubschrauber die Reiterin ins Krankenhaus. Das Züchterforum war vor Ort und hat zuerst darüber berichtet.

Gute Besserung an Ulrike Pöhls!