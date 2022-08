Entdecken Sie Ihren Oldenburger Dressur-Star der Zukunft

Sichern Sie sich Ihr Fohlen! Am Samstag, 3. September, startet die Oldenburger Breeding Sales – eine Online-Auktion – mit Fohlen für das internationale Dressurparkett. Mit Pedigrees von Top-Hengsten wie Don Schufro, Secret und WM-Kandidat Va Bene wissen die Dressurfohlen zu begeistern.

Auktionstermin: Online, Auktion, Samstag, 3. September, 18:00 Uhr

Bietstart: Donnerstag, 1. September, 18:00 Uhr

Für Rückfragen rund um die Auktion oder falls Sie telefonisch mitbieten möchten, wenden Sie sich bitte im Vorfeld an

Ansprechpartner Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Beispiele aus dieser exquisiten Kollektion

Eine bewegungsstarke Ballerina schwebt über das Parkett: Sweet Girl v. Secret – Escolar – Fürst Romancier. Interessant gezogen ist diese Tänzerin eine besondere Offerte für Zucht und Sport. Großmutter Floh Jo ist die Schwester des Grand Prix-Siegers und U25-Europameisters Daktari v. Donautanz/Lisa-Maria Klössinger. Sie ist ebenfalls die Schwester der Intermediaire I-erfolgreichen Dolce Vita v. Donautanz/Andreas Platzdasch und der gekörten Hengste Fidibaldi und Fred Astaire, beide v. Fürst Romancier abstammend.

Don Schufro lässt grüßen

Auftakt der Extraklasse mit Don Schufro: Don Dolany v. Don Schufro – Fidertanz – Dolany. Zum Auftakt in der Fohlenkollektion glänzt dieser Sohn des Starvererbers und Olympia-Heros Don Schufro. Seine Großmutter Tombola ist die Schwester des internationalen Grand Prix-Siegers Aquino/Jeanette Sund, DEN, der bis in 1,45 m-Springen erfolgreichen Lea C/Willi Melliger, SUI, sowie des gekörten Lantino. Cindy V ist Schwester der Prix St. Georges-erfolgreichen Six Pence v. Silvester/Wilhelm Zegers und Carajan v. Caretino/Franziska Dinse.

Interessant für Sport und Zucht

Zukünftige Top-Sportlerin für das Dressurviereck: For Joy v. For Ferrero – Bon Coeur – Lauries Crusador xx. For Joy ist ausgestattet mit viel Schub und Tagkraft aus der Hinterhand und viel Go. Auch sehr interessant für die gehobene Dressurpferdezucht. Aus dem Stamm: Die Hengste Weingold v. Weingau und Gratulant v. Grannus sowie der Grand Prix-erfolgreiche Vom Feinsten v. Fidermark/Julie Brougham, NZL, und die Intermediaire I-erfolgreichen GP Delano v. Diamond Hit/Keeley Clark, USA, und Simsalabim v. Sir Donnerhall I/Aleksandra Krywult, POL.

Die gesamte Kollektion 2022er Talente der Oldenburger Breeding Sales finden Sie hier.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass Sie bevor die Auktion beginnt, Ihren Online-Account testen, sodass Sie pünktlich zum Beginn der Auktion bereit sind, online mitzubieten. Wir freuen uns auf Ihre Gebote!