Ermelo: Hannoveraner Hengst St. Athletique gewinnt Finale der Vierjährigen

Seit ein paar Jahren gibt es auch eine Tour für Vierjährige im Rahmen der Weltmeisterschaften in Ermelo. Erster Sieger war der inzwischen S-siegreiche So Unique. Heute trat ein anderes deutsches Pferd in seine Fußstapfen.

Heiko Klausing hatte seinen Hannoveraner Hengst St. Athletique am Tag X auf den Punkt fit und gewann die Prüfung mit einer Durchschnittsnote von 8,72 – zwei hundertstel Vorsprung vor zwei Paaren, die sich Platz zwei teilten.

St. Athletique ist ein auffallender schwarzer Hengst, der seinen Vater, Blue Hors-Shooting Star St. Schufro nicht verleugnen kann. Auf der Mutterseite führt er Gribaldi-Blut über Hofrat. Er war 2021 bester Dressurhengst seines 14-Tage-Tests, belegte Rang drei beim Hannoveraner Championat und wurde Fünfter beim Bundeschampionat. Das hat er dieses Jahr geschwänzt, war aber schon siegreich in Dressurpferdeprüfungen Klasse A und trumpfte heute auf. Für seinen Trab gaben die Richter ihm eine 9, für den Galopp eine 8,5. Schritt, Durchlässigkeit sowie die Perspektive als Dressurpferd waren den Richtern die 8,7 wert.

Die Endnote 8,7 wurde zweimal vergeben, zum einen an ein niederländisches, zum anderen an ein deutsches Paar. Das niederländische Paar waren Judith Ribbels und die Stute Nanny Mc Phee v. Vitalis-Sorento- Hier machte am Ende vor allem die Durchlässigkeitsnote den Unterschied zum Sieger aus. Die Vitalis-Tochter glänzte nämlich in Trab und Galopp mit je 9,2, und der Schritt war den Richtern auch eine 8,5 wert. In Sachen Perspektive sahen sie die beiden Spitzenpferde gleichauf: 8,7. Das ergab unter dem Strich ebenfalls 8,7.

Das zweite Paar auf Platz zwei waren die Sieger der Qualifikation, Svenja Grimm und die Hannoveraner Stute Fall in Love v. Farrell-San Amour. Die hübsche Braune überzeugte mit drei gleichmäßig guten Grundgangarten, für die es zweimal 8,8 (Schritt und Trab) sowie einmal die 8,5 gab. Die harmonische Vorstellung der beiden war den Richtern sogar eine 8,9 wert, die höchste Wertnote, die heute in diesem Bereich vergeben wurde.

