Extraklasse bestbezahltes Fohlen bei der DSP-Hybrid-Fohlenauktion „Shooting Stars“

Im Rahmen des Reitturniers in Viernheim fand am Wochenende die DSP-Fohlenauktion Shooting Stars statt. Geboten werden konnte sowohl live vor Ort und am Telefon als auch online. Das springbetonte Fohlen Extraklasse v. Esmeraldo-Manchester van’t Paradijs erzielte den Spitzenpreis von 13.500 Euro.

Extraklasse ist ein Fohlen aus einem Spitzenstamm des Deutschen Sportpferdes, der im Hause Schrötzlmair in Niederwöhr gepflegt wird. Der Stamm hat bereits mehrere DSP-Körsieger sowie international erfolgreiche Sportpferde hervorgebracht. Ein Springstall aus Baden-Württemberg erhielt den Zuschlag für das Hengstfohlen.

Auch das zweitteuerste Fohlen ist eines, das mal große Parcours bewältigen soll: Das Stutfohlen v. Arezzo VDL aus einer Mutter v. Quick Star aus der Zucht von Alfred Kohn kostete 12.500 Euro. Preisspitze der dressurbetonten Fohlen war ein Stutfohlen in schwarzer Jacke v. Total Hope aus einer Mutter v. Lorentin I. Das bewegungsstarke Fohlen aus der Zucht von Markus und Leonhard Diez war seiner neuen Besitzerin 11.000 Euro wert.

Bunt wurde es bei den Shooting Stars ebenfalls: ein Scheckfohlen des international bis 1,40 Meter-Springen erfolgreichen Landbeschälers Obi-Wan wechselte von Züchter Hendrik Niehe für 8.500 Euro nach Norddeutschland. Das Stutfohlen namens Oh la la stammt aus einer Mutter v. Sir Shutterfly. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Shooting Stars-Fohlenauktion spendete die DSP Deutsche Sportpferde GmbH aus dem Verkauf von Oh la la 500 Euro in die Jugendkasse des Vereins. Die Viernheimer Reiterjugend hatte an dem bunten Pferdekind ganz besonderen Gefallen gefunden.

31 Fohlen wurden für insgesamt 245.650 Euro zugeschlagen. Der Durchschnittspreis für einen jungen „Shooting Star“ betrug somit 7.911 Euro. Neun Fohlen wurden für eine fünfstellige Summe zugeschlagen.

Die nächste Fohlenauktion der DSP GmbH ist bereits geplant: Am 27. Juni 2023 findet eine Online-Auktion statt. Weitere Informationen finden Sie unter deutsches-sportpferd.de.