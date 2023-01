Firefly FBW zweiter positiver Befund beim Bundeschampionat 2022

Vor kurzem wurde bekannt, dass von den 74 Stichproben, die beim Bundeschampionat 2022 von teilnehmenden Pferden genommen wurde, um sie auf verbotene Substanzen zu überprüfen, zwei positiv waren. Der eine Fall ist bereits abgeschlossen.

Der DSP-Wallach Firefly v. Fair Game ging mit Anna-Lisa Schepper für das Gestüt Birkhof in Baden-Württemberg an den Start und wurde Neunter im kleinen Finale. Bei der Dopingprobe ergab sich, dass der Rappe Capsaicin im Organismus hatte, eine Liste I-Substanz. Wird ein solcher Wirkstoff nachgewiesen, bedeutet das Doping. Es ist der zweite positive Fall auf dem Bundeschampionat 2022.

Weil es sich um eine Doping-Substanz handelt, war die Reiterin unmittelbar nach Bekanntwerden des Befundes für acht Wochen gesperrt worden. Inzwischen hat auch die Verhandlung vor der Disziplinarkommission der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) stattgefunden. Schepper wurde für drei Monate gesperrt und muss eine Geldbuße zahlen.

Von der FN heißt, dass bei der Bemessung des Strafmaßes stets die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls berücksichtigt würden. Im vorliegenden Fall sei es der Reiterin gelungen, „lückenlos nachzuweisen, wie die Substanz ins Pferd gelangt ist, und (…) in keinem Zusammenhang mit dem sportlichen Einsatz gestanden habe“. Aus diesem Grund sei die Disziplinarkommission zu dem Ergebnis gekommen, dass das Verschulden „im Bereich der Fahrlässigkeit“ gelegen habe und nicht als signifikant einzustufen gewesen sei. Was nichts daran ändert, dass es damit zwei Fälle von positiven Proben auf Doping beim Bundeschampionat 2022 gegeben hat.

Positiv auf dem Bundeschampionat – warum?

Anna-Lisa Schepper hat ausgesagt, dass die Bandagen, die Firefly auf dem Transport zum Bundeschampionat getragen hat, mit AKS-Paste eingestrichen waren, weil der Wallach sie sonst kaputt beißt. Man habe den Wallach auf der siebenstündigen Fahrt nach Warendorf nicht ohne Beinschutz transportieren wollen, man habe ihn vor Verletzungen schützen wollen. Deswegen habe der Pfleger die AKS-Paste nach Absprache mit der Reiterin aufgetragen. Das Pferd würde Bandagen grundsätzlich abreißen. Als Beweis dafür wurde ein Video vorgelegt.

Auf dem Präparat, das nicht direkt am Pferd angewendet werden darf, was auch nicht der Fall war, ist nicht erwähnt, dass es nicht ADMR-konform ist und einen in Liste I eingetragenen Wirkstoff enthält.

Die FN möchte sich jetzt mit dem Hersteller austauschen, um Dopingvergehen, die durch die AKS-Paste ausgelöst werden in Zukunft zu vermeiden.

Was ist Capsaicin?

Capsaicinoide werden aus der Cayennepfefferschote gewonnen. In der Humanmedizin finden sie Anwendung als Salbe, Lotion oder in Pflastern u.a. bei rheumatischen Beschwerden (die berühmten ABC-Pflaster). Sie helfen gegen schmerzhafte Muskelverspannungen, weil die Durchblutung stark angeregt wird. Nach dem Auftragen tritt sehr häufig ein brennender stechender Schmerz und Wärmeentwicklung auf, die Haut rötet sich. Deswegen sollen capsaicinhaltige Präparate nicht auf gereizte Hautstellen gelangen und dürfen nicht mit Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommen.

Wird ein solches Präparat auf Pferdebeine aufgetragen, um diese so zu sensibilieren und die Pferde zu veranlassen, vorsichtiger zu springen, ist der Tatbestand des Dopings erfüllt. Man spricht dann auch von „chemischem Barren“. Deswegen ist der Wirkstoff in Liste I aufgeführt, darf also auch jenseits des Wettkampfs nicht in den Organismus eines Pferdes gelangen.

Traurige Berühmtheit erlangte die Substanz Capsaicin bei den Olympischen Spielen 2008 in Hongkong, wo die Substanz bei vier Pferden gefunden wurde.