FN-Bundesstutenschau Sportponys: Acht Siegerinnen gekürt

In Magedeburg fand am 16. September die dritte Auflage der FN-Bundesstutenschau für Sportponys statt. Insgesamt konkurrierten fast 80 Stuten der Rassen Deutsches Reitpony, Connemara Pony, New Forest Pony, Welsh Pony (Sektion A und B) und Welsh Cob (Sektion D) um den Titel der jeweiligen Bundessiegerin.

Das größte Starterfeld auf der Bundesstutenschau stellten die Deutschen Reitponys – hier wurde in drei Altersklassen gerichtet. 26 Stuten traten bei den drei- bis vierjährigen Vertreterinnen der Rasse an. Am meisten überzeugen konnte die westfälisch gezogene Caramba KE v. Cosmopolitan D-Cappucino. Die vierjährige Stute steht im Besitz ihrer Züchterin Elke Kühn und war bereits mehrfach in Reitpferdeprüfungen platziert. Schon im letzten Jahr konnte sie anlässlich des Deutschen Fohlenchampionats in Lienen Reservesiegerin bei den dreijährigen Reitponystuten werden.

Neue Bundessiegerstute bei den fünf- und sechsjährigen Deutschen Reitponys ist Miss Molly. Die fünfjährige FS Mr. Right-Tochter aus einer Valido-Mutter (Z.: Michael Feuerle) reiste ebenfalls mit Vorschusslorbeeren nach Magdeburg an: Sie gewann 2017 ihre Stutenleistungsprüfung und war zudem Siegerin des Elitestutenchampionats in Rheinland-Pfalz-Saar.

Auch die Titelträgerin bei den sieben- bis zwölfjährigen Stuten ist keine ganz Unbekannte: Donatella v. Go for Gold-Golden Dancer (Z.: Sabine Goldberg) war 2012 Vize-Bundeschampionesse bei den vierjährigen Reitponys mit Danica Duen. Zudem gewann die schicke Palominostute aus dem Besitz von Sandra Gasper ihre Stutenleistungsprüfung mit Höchstnoten.

Fünf weitere Bundessiegerinnen

Bei den Connemaras ging de Sieg an die Staatsprämienstute Ekely`s Niamh v. Frederiksminde Hazy Match. Susanne Lehmann ist Züchterin und Besitzerin der elfjährigen Stute, die in Hannover eingetragen ist. Mary Rose v. Rodlease Mazurka erhielt die Schärpe bei den New Forest Ponys. Die dreijährige Stute ist im Besitz ihrer Züchterin Christina Ramcke und vertritt das Pferdestammbuch Schleswig-Holstein, von dem sie im Juli schon bei der Elitestutenschau Padenstedt als beste New Forest Stute ausgezeichnet worden war.

Die in Großbritannien geborene Dyfwg Rhona v. Teifi Shadow Roll war Siegerin bei den Welsh Ponys der Sektion A, also den kleinsten Vertretern dieser Rasse. Besitzer der siebenjährigen Braunschimmelstute, die sich ebenfalls schon mehrfach erfolgreich auf Stutenschauen präsentierte, sind Susanne und Volker Rosenkranz. Orea`R vom Renneberg v. De Meen`s Eron (Z. u. B.: ZG Backen) heißt die fünfjährige Bundessiegerin bei den Welsh Ponys der Sektion B. Für die dreijährige Meisterhofs Rosemary v. Trevallion Harry Potter (Z. u B.: Rupert und Johann Nutz) hat sich die weite Anreise aus Bayern gelohnt, sie gewann bei den Welsh Cobs.

Prädikat FN-Bundesprämie

Alle Stuten, die bei der Bundesschau eine Note von 8,0 oder höher erhalten haben, konnten sich zudem um die FN-Bundesprämie bewerben. Voraussetzung war, dass die Stuten im Voraus nach Vorgabe der Zuchtverbandsordung (ZVO) leistungsgeprüft worden. Eine Ausnahme bildeten hierbei die dreijährigen Stuten, die eine Anwartschaft auf die FN-Bundesprämie erwerben konnten. Insgesamt haben in Magedeburg 20 Stuten die FN-Bundesprämie erreicht. Sieben weitere Stuten erhielten eine Anwartschaft und müssen nun bis fünfjährig ihre Leistungsprüfung erfolgreich absolvieren.

„Es war eine superschöne Bundesschau mit hohem Niveau. Ich habe hoch motivierte Züchter und professionelles Vorstellen der Stuten erleben dürfen. Die Stuten waren sehr modern und bewegungsstark. Die Endringstuten der deutschen Reitponys waren sehr bedeutend. Das ist ein Zeichen für den züchterischen Fortschritt“, kommentierte Florian Solle, Richter bei den Deutschen Reitponys, die Veranstaltung anschließend. „Es ist immer wieder interessant, gerade bei den zahlenmäßig kleinen Rassen wie Connemara Pony, New Forest Pony und Welsh Pony Stuten aus allen deutschen Zuchtverbänden zu sehen und sie miteinander vergleichen zu können“ fügte Volker Hofmeister hinzu, der für diese Rassen als Richter im Einsatz war.

Quelle: fn-press