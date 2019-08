Fohlenauktion und Tag der offenen Tür beim Holsteiner Verband

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Jetzt ja! Am Samstag, 17. August, warten bei der Holsteiner Fohlenauktion in Elmshorn 70 künftige Sportler auf ein neues Zuhause und Starvererber Casall auf seine Fans.

Die Fohlenauktion auf dem Gelände ist nämlich auch dieses Jahr wieder verbunden mit einem Tag der offenen (Stall)Tür. Eine perfekte Gelegenheit, Starvererber Casall und Kollegen persönlich kennenzulernen!

So kommen auch diejenigen Besucher auf ihre Kosten, die zwar Fans es Holsteiner Pferdes sind, aber vielleicht nicht die Absicht haben, ein Fohlen zu erwerben. Während die Großen sich am Grill- oder Crêpe-Stand bzw. bei Eis oder Torte verwöhnen lassen, können die Kleinsten auf die Hüpfburg, zum Kinderschminken etc.

Fohlenauktion

Für die Auktion haben Sigrun Günther, Hans-Joachim Asbahs, Roland Metz und Sven Völz und 70 Hengste und Stuten des Jahrgangs 2019 ausgewählt. Ihre Abstammungen sind von großer Vielfalt mit zum Teil international bekannten Leistungsvererbern wie Big Star, Clarimo, Cornet Obolensky, I’m Special de Muze oder auch Van Gogh. Und natürlich darf hier auch ein Casall nicht fehlen!

Aber auch die hoffnungsvollen Nachwuchsvererber des Holsteiner Verbandes sind mit Nachkommen vertreten. Hengste wie Central Park, Del Arko, Million Dollar usw. haben selbst z.B. schon mit herausragenden Sporttests auf sich aufmerksam gemacht und präsentieren nun ihre ersten Jahrgänge.

Erstmals werden die Dressurfohlen geschlossen in einer Gruppe präsentiert. Mit dabei sind Nachkommen der Hengste Goldball, Millennium, Quantensprung und Secret.

Zeitplan

11.00 Uhr: Vorstellung der Hengstfohlen auf dem Herbert-Blöcker-Platz

14.00 Uhr: Auktion der Hengstfohlen in der Fritz-Thiedemann-Halle

17.00 Uhr: Vorstellung der Dressurfohlen auf dem Herbert Blöcker-Platz

Im Anschluss Vorstellung der Stutfohlen

18.30 Uhr: Auktion der Dressurfohlen in der Fritz-Thiedemann-Halle

Im Anschluss Auktion der Stutfohlen

Die gesamte Kollektion können Sie hier einsehen.