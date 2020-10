Franklin-Sohn wird Preisspitze der Performance Plus Auktion

Am 12. Oktober endete die zweite Performance Plus Online-Auktion. Und mit deren Ergebnis sind die Veranstalter so zufrieden, dass schon eine Fortsetzung geplant ist. Teuerstes Pferd war der Franklin-Sohn Maradona, der neue Besitzer aus Schweden fand.

60.000 Euro investierte das schwedische Unternehmen Nova Equestrian in Maradona. Der dreijährige Hengst ist ein Sohn des KWPN-Siegerhengstes Franklin, der einst selbst bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde am Start war. Zudem geht der bewegungsstarke Rappe über Muttervater Wynton auf Vererberlegende Jazz zurück. Maradona soll zukünftig allerdings nicht in Schweden zuhause sein, sondern wird in die USA umziehen.

Bei 35.000 Euro fiel der virtuelle Hammer für Kriss Kross Amsterdam v. Gotcha-Utopia-Krack C. Passend zu seinem Namen wird der fünfjährige Wallach in den Niederlanden verbleiben. Gleiches gilt für Valesco di Vitalis, einen dreijährige Vitalis-Sohn aus einer Fidertanz-Mutter, der für 33.000 Euro verkauft wurde. Der ebenfalls dreijährige Magically Painted Black v. Sir Donnerhall-Gribaldi) wird seine Karriere in Polen fortsetzen. 31.000 Euro investierte ein internationaler Grand Prix-Reiter in den Hengst.

Die meisten Gebote gab es allerdings für Shettyfohlen Stam-Vader. Der Erlös aus dem Verkauf des kleinen Hengstes soll komplett der niederländischen DVB Stiftung zugute kommen, die sich für Reiter mit Behinderungen einsetzt.

Internationales Interesse

Insgesamt konnten sich die Veranstalter der Auktion über ein großes internationales Interesse freuen. Gebote seien aus vielen verschiedenen Ländern eingetrudelt. Die 17 Pferde der Kollektion wurden letztendlich in die Niederlande, nach Schweden, Polen, Deutschland und Belgien verkauft.

Die nächste Performance Plus Auktion ist bereits geplant und soll vom 22. bis 25. Januar 2021 stattfinden. Das erfolgreiche Konzept wurde gemeinsam von den niederländischen Ställen LvD Sporthorses, Stall Wetzelaer, den MT-Stables und Reesink Horses ins Leben gerufen.