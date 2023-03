Freilauf- und Freispringwettbewerb in Marbach 2023

52 Pferde drei- und vierjährige Pferde und Ponys traten am Sonntag zum Freispring- und Freilaufwettbewerb des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg im Haupt- und Landgestüt Marbach an. Bei den Dressurtalenten dominierte M- und V-Blut, bei den Springpferden war es durchmischt.

Bruno Six, Jörg Schrödter und Olaf Peters waren angereist, um die 52 Youngster zu beurteilen. Bei den vierjährigen Dressurpferden setzte sich Miss Germany M v. Morricone-Little Charly aus der Zucht von Reinhold Marschall an die Spitze. Sie erhielt in allen Teilbereichen (Typ, Schritt, Trab, Galopp) eine 8,5. Nochmal M auf Platz zwei, diesmal von Morricones Boxennachbarn Maracanà in Kombination mit einer Fürst Wilhelm-Tochter abstammend: Mevelley aus der Zucht und ausgestellt von Walter Miller. Sie erhielt für den Typ eine 8,5, im Schritt die 6,0, im Trab 9,0 und im Galopp 8,0. Endnote: 7,9.

Bei den dreijährigen Vierecksaspiranten setzte sich Valentina durch, eine Tochter des diese Körsaison viel besprochenen Viva Gold aus einer Don Schufro-Mutter, gezogen von Kurt Fink. Typ und Schritt 8, Trab 9, Galopp 8,5 summierten sich zu einer Endnote von 8,38. Kurt Fink war auch Züchter und Aussteller der Zweitplatzierten, Valea v. Vivino-Sandro Hit. Sie kam auf eine 8,03, erhielt für den Typ eine 8,5, Schritt und Galopp 7,8, Trab 8,0.

Springpferde

Von sechs Teilnehmern bei den dreijährigen Springpferden kamen vier aus der Zucht von Franz Josef Brüstle. Die Wahrscheinlichkeit, den Champion zu stellen, war also relativ hoch und so war es denn auch. Beziehungsweise es war eine Championesse: Limona v. Limoncino-Lauritz J. Ihre Technik wurde mit 8,2 bewertet, das Vermögen mit 8,5. Egab eine Endnote von 8,35. Der Zweitplatzierte, Leonidas v. Lewine-Lavaletto, gehört inzwischen Manuel Feige, kommt aber auch aus der Brüstle’schen Zucht. Bei ihm summierten sich 8,0 und 8,5 zu 8,25 als Endergebnis.

Hans Brändlin zeichnete als Züchter und Aussteller für die Siegerin bei den Vierjährigen verantwortlich, Arko’s Girl v. Arko Junior PMS-Casall. Vermögen und Technik waren den Richtern 9,0 wert, was somit auch die Endnote war. Die zweitplatzierte Lucy Electric R v. Cador-Pasco wurde in beiden Bereichen mit 8,5 bewertet. Wolfgang Reich war hier Züchter und Aussteller.

Beim Kombinierten Freilauf- und Freispringwettbewerb für zweifach talentierte Drei- und Vierjährige setzte sich Durio v. Durello-Peron M an die Spitze. Er stammt aus der Zucht des Haupt- und Landgestüt Marbach und wurde von Lukas Maier ausgestellt. Die Endnote von 7,54 setzte sich zusammen aus Schritt 7, Trab 7,2, Galopp 7,5, Springtechnik und Vermögen je 8,0. Auch die Zweitplatzierte dieser Abteilung, Zaide v. Zauberreigen-Worldly, kam im Haupt- und Landgestüt Marbach zur Welt und ist hier zuhause. Mit glatt 7,5 musste sie sich nur knapp geschlagen geben. Ihre Wertnoten im einzelnen: Schritt 7, Trab, Galopp und Springtechnik 7,5, Vermögen 8,0.

Ponys

Die Ponys wurden in zwei Abteilungen gewertet, einer für die doppelt veranlagten U1,48 Meter Kandidaten und der anderen für Dressurtalente. Von vier doppelt veranlagten Ponys war die dreijährige Nevada B v. Neverland WE-Movie Star aus der Zucht von Thomas und Bärbel Brugger mit 7,1 im Durchschnitt die Beste. Schritt und Trab bewerten die Richter mit 7,0, den Galopp mit 6,5, Springtechnik und Vermögen mit 7,5. Die zweitplatzierte Dating AT-Tochter Das Goldstück (Z.: Adolf-Theo Schurf, A.: Wolfgang Reich) ist bereits vierjährig. Sie kam im Schritt auf eine 7,0, im Galopp ebenfalls im Trab auf 7,5. Hinzu kamen 7,0 in der Springtechnik und 6,5 im Vermögen.

Die Dressuraspiranten waren nur zu dritt, aber die hatten es in sich: Die dreijährige Donnerlottchen v. Diamond Touch-FS Dior de Luxe aus der Zucht von Karl und Martina Geiselhart kam auf eine 7,7 dank der Typnote 7,5, Schritt 7,8, Trab 8,0 und Galopp 7,5. Zweite wurde mit 7,5 als Teil- und damit auch Endnote Catch Me v. DSP Cosmo Royale-Arts Dancer Boy aus der Zucht und ausgestellt von Anna-Katharina Sporkert.

