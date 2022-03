Fünf-Sterne-Springhengst Querlybet Hero nun in Deutschland über Gestüt Stiekema

Das Gestüt Stiekema in Edewecht meldet einen besonderen Neuzugang für die Decksaison 2022: Querlybet Hero, selbst erfolgreich auf 1,60 Meter-Niveau mit hervorragendem Pedigree und bereits erprobter Nachzucht.

Mit dem Weltmeister 2010, Philippe Le Jeune, im Sattel hat Querlybet Hero auf den größten Turnierplätzen der Welt beeindruckt. Seit 2013 ist der heute 22-jährige Belgisches Sportpferd (SBS)-Hengst nur noch in der Zucht aktiv. In der Saison 2022 ist er nun in Deutschland aufgestellt, im Gestüt Stiekema in Edewecht. Dort ist Frischsamen des Hengstes verfügbar.

Für Springpferdezüchter gibt es gleich mehrere Gründe, Querlybet Hero Z, in Betracht zu ziehen. So kann er neben seiner Eigenleistung auf zahlreiche Nachkommen verweisen, die Werbung für ihren Vater machen, allen voran Gregory Wathelets unvergessener Forlap, der viel zu früh aufgrund eines komplizierten Beinbruchs eingeschläfert werden musste. Aber da sind auch noch die ebenfalls 1,60 erfolgreichen und gekörten Virtuose D’Hyrencourt, Firestone S und Querly Elvis. Insgesamt hat der Hengst elf gekörte Söhne und 20 Nachkommen auf 1,60 Niveau. Dazu gehören unter anderem auch die in Deutschland mit Kathrin Müller aktive Felitia DH, oder auch Quonschbob, das Derby-Pferd von André Thieme.

Querlybet Hero ist ein Sohn des Olympiasiegers und Stempelhengstes Baloubet du Rouet, einer der besten Springpferdevererber der Welt. Aber nicht weniger spektakulär ist die Mutterseite. Die Mutter Narcotique de Muze II v. Darco, Großmutter Qerly Chin v. Chin Chin und Urgroßmutter Kerly v. Pachat II waren alle drei auf 1,60 Meter-Niveau erfolgreich. Dies ist eine der erfolgreichsten Mutterlinien der belgischen Springpferdezucht.

So hat Querlybet Hero zahlreiche 1,60 Meter erfolgreiche Geschwister, zum Beispiel Farfelu de la Pomme, Loro Piana Boyante de Muze, Sea Coast Ferly und Giovani de la Pomme. Die Großmutter Qerly Chin ist unter anderem auch die Mutter von Harrie Smolders‚ Erfolgsstute Exquis Walnut de Muze.

Weitere Infos: www.gestuet-stiekema.de