Geänderte Qualifikationskriterien für die Bundeschampionate der Vielseitigkeitspferde und -ponys

Die FN meldet, dass der DOKR-Ausschuss Vielseitigkeit die Qualifikationskriterien fürs Bundeschampionat aufgrund der Corona-Situation geändert hat.

Weil die Startmöglichkeiten aufgrund der Corona-Situation begrenzt sind, können die Reiter die sonst obligatorischen Ergebnisse bei Vielseitigkeiten bzw. Kombinierten Prüfungen mit ihren Bundeschampionatskandidaten durch entsprechende Ergebnisse in „normalen“ Dressur- und Springpferdeprüfungen ersetzen.

Allerdings müssen die fünf- und sechsjährigen Nachwuchsvielseitigkeitspferde auch weiterhin mehrere Geländepferdeprüfungen mit einer Mindestnote absolvieren.

Fünfjährige müssen zweimal eine Wertnote von 8,0 und besser in einer Geländepferdeprüfung der Klasse A*/** oder L sowie mindestens einmal eine 7,0 in einer Geländepferdeprüfung der Klasse L erhalten haben.

Die Ergebnisse der Kombinierten Prüfung können nun ersetzt werden durch eine Wertnote von mindestens 6,5 in einer Dressurpferdeprüfung Klasse A und einer 7,5 und besser in einer Springpferdeprüfung Klasse A.

Sechsjährige müssen mindestens zweimal eine 8,0 und besser in einer Geländepferdeprüfung Klasse L erhalten haben. Die Ergebnisse aus einer Vielseitigkeits- bzw. Kombinierten Prüfung können ersetzt werden durch eine 6,5 und besser in einer Dressurpferdeprüfung Klasse L und einer 7,5 und besser in einer Springpferdeprüfung Klasse L.

Für die Vielseitigkeitsponys gilt weiterhin: zweimal mindestens eine 7,0 in einer Geländepferdeprüfung Kl. A*/**. Ein Geländepferdequalifikationsergebnis kann aber auch ersetzt werden durch eine Platzierung in einer Vielseitigkeit bzw. Kombinierten Prüfung Klasse A*/** oder eine 6,5 und besser in einer Dressurpferdeprüfung Klasse A und einer 7,0 und besser in einer Springpferdeprüfung Klasse A.

Näheres dazu finden Sie bei den Downloads der FN.