Gestüt Gut Neuenhof: Festival der Vererber – die etwas andere Hengstschau am 3. Februar 2024

Shooting Star Katharina Hemmer im Sattel, Reitmeister Hubertus Schmidt vor Ort, dazu jede Menge Hengste aber auch Nachkommen und Talks rund um den züchterischen Background der Vererber des Gestüts Gut Neuenhof – das verspricht der kommende Samstagabend in Schloß Wickrath. Ab 18 Uhr kann man live das „Festival unserer Vererber“ erleben.

Hengste im Schritt, im Trab und im Galopp oder über Sprüngen – die klassischen Zutaten für eine Hengstpräsentation fehlen nicht, wenn das Gestüt Gut Neuenhof am kommenden Samstag seine Deckhengste zeigt. Doch das Gestüt vom Niederrhein, dessen Hengste im Schloß Wickrath am Samstag, 3. Februar 2024 zu sehen sein werden, hat mehr vor. Denn Familie Schürner, denen Dressurhengste wie Escolar, dessen Vater Estobar NRW, Goldberg oder Gold Garant gehören und Maxim – um nur einige zu nennen, möchte den Züchtern möglichst umfassende Informationen an die Hand geben. Deswegen gibt es ergänzend Talkrunden, in denen die Familiengeschichte (und andere Geschichten) rund um die präsentierten Vererber beleuchtet werden. Zu jedem Hengst eben immer noch ein bisschen mehr. Schließlich will eine Anpaarung wohl überlegt sein. Die Eigenleistung und -darstellung des Vererbers, das ist die eine Seite der Medaille, die andere aber sind die Nachkommen. Wie sich ein Hengst vererbt, das wird an diesem Abend in Schloß Wickrath gezeigt: Söhne und Töchter der Hengste in unterschiedlichen Altersklassen komplettieren die Eindrücke.

Das gilt genauso für die Springhengste – etwa dem Vize-Bundeschampion Cashmere und seinen Parcours-Kollegen Cordess, Caressini oder Cristallo I. Allesamt nicht nur erfolgreich, sondern auch mit Nachzucht, die für sich spricht. Und die es in Ausschnitten zu sehen geben wird.

Für einen stellt der „Festabend“ im Schloß eine Premiere dar: Neuzugang Bentheim v. Belvedere-Rock Forever, der aus der Familie des Stempelhengstes Rubinstein und den Olympiasiegern Rembrandt/Nicole Uphoff und Ahlerich/Dr. Reiner Klimke hervorgegangen ist.

Das Format mit der Überschrift „Festival der Vererber“ gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber Familie Schürner lässt sich jedes Jahr auch immer wieder neue, zusätzliche Ideen einfallen. Stillstand wäre schließlich Rückstand. Wer das umfangreiche Programm ab 18 Uhr genießen möchte, kann sich hier informieren und Karten bestellen.