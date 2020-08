Gestüt Sprehes Bernay ist tot

Das Gestüt Sprehe hat gestern nach Desperados einen weiteren Dressurvererber verloren. Bernay war erst neun Jahre alt.

Wie Eurodressage berichtet, hatte Bernay nach dem Besuch des Hufschmieds ein Hufproblem entwickelt, infolge dessen es zu weiteren körperlichen Beeinträchtigungen kam, so dass er schließlich starb. Er sei intensivst veterinärmedizinisch betreut worden, sei aber nicht zu retten gewesen.

Bernay war ein neunjähriger Rheinländer vom Jazz-Sohn Boston aus einer Lord Loxley-Ferragamo-Anmarsch-Mutter. Zur Welt kam der Rappe bei der Zuchtgemeinschaft Heike und Werner Pleines in Uedem, die beispielsweise auch Gestüt Bonhommes Maracaná gezogen haben.

Seine ersten Turniererfahrungen sammelte Bernay vier- und fünfjährig mit Hermann Gerdes im Sattel, unter dem er in Dressurpferdeprüfungen der Klasse A einmal siegreich und in Klasse L dreimal platziert war. Turniermäßig war es dann lange ruhig um den Rappen. Bis die Australierin Simone Pearce anfing für Sprehe zu reiten und Bernay unter ihre Fittiche nahm.

Anfang Dezember wurde der Hengst bei seinem ersten Auftritt in der schweren Klasse, einem Prix St. Georges in Exloo (NED) Siebter. Anfang des Jahres gab er dann sein S***-Debüt in Vreschen-Bokel, wo er eine Intermédiaire II gewann und einmal Zweiter wurde.

Aktuell sind 34 Nachkommen von Bernay als Sportpferde eingetragen, die altersgemäß noch nicht in der schweren Klasse angekommen sein können. Doch Bernay konnte schon jetzt auf 14 gekörte Söhne verweisen sowie 15 eingetragene Zuchtstuten, von denen sechs mit der Staatsprämie dekoriert sind.

Bernays Reiterin Simone Pearce nimmt auf Facebook Abschied von ihrem „Engel Bernay“: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann noch nicht einmal begreifen, dass das wirklich passiert ist. Ich habe noch nie einen solchen Verlust erlitten und mein Herz ist wirklich gebrochen. Berni wurde uns so unerwartet genommen. Er war das unglaublichste, großzügigste und talentierteste junge Grand Prix-Pferd von dem ich je hätte träumen können.“