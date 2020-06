Gita Zühlsdorf neue Zuchtleiterin in Rheinland-Pfalz-Saar

Der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar hat eine Nachfolgerin für Hans-Willy Kusserow gefunden. Bei der neuen Zuchtleiterin erblickte bereits ein Olympiapferd das Licht der Welt.

Bei Gita Zühlsdorf in Mühlheim am Main kam nämlich unter anderem der Wallach Shamwari v. Star Regent xx zur Welt, der allerdings in Hannover eingetragen ist. Shamwari trug erst den Schweden Ludwig Svennerstal zum vierten Platz in der Mannschaftswertung bei den Olympischen Spielen 2012 und zu Silber mit dem Team bei der EM 2013 in Malmö. Danach wurde er in die USA verkauft, ging kurzzeitig unter Phillip Dutton und danach mit Boyd Martin. Mit ihm war Shamwari unter anderem Dritter beim CCI4* in Luhmühlen 2014 und im selben Jahr Siebter in der Einzelwertung bei der WM in Caen.

Edelpferde für den vielseitigen Gebrauch wie Shamwari liegen Züchterin Gita Zühlsdorf am Herzen. Ihre Expertise gibt sie aktuell noch an angehende Pferdewirte weiter, denn sie ist derzeit noch Beamtin im hessischen Staatsdienst bis zu ihrer Pensionierung am 31. Juli 2020.

Nun sieht sie also einer neuen Aufgabe entgegen. Gita Zühldorf wird sich künftig als Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbands Rheinland-Pfalz-Saar betätigen. Sie war bereits Delegierte, kennt das System also.

Hans-Willy Kusserow war rund 20 Jahre als Zuchtleiter für den Verband tätig. Wie es in der Pressemitteilung heißt: „Als Angestellter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz steht Hans-Willy Kusserow weiterhin den Pferdezüchterinnen und Pferdezüchtern aus dem Lande als Beauftragter für das Ressort Pferd zur Seite.“