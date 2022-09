Glamourdale-Großvater Lord Loxley von züchterischer Bühne abgetreten

Lord Loxley lebt nicht mehr. Der Rheinländer Hengst wurde 23 Jahre alt. Als Großvater des amtierenden Dressurweltmeisters Glamourdale hat er sich ein Denkmal gesetzt.

Mit Lord Loxley ist unlängst ein Hengst eingegangen, der über den Überraschungserfolg seines Enkels Glamourdale unter der Britin Lottie Fry bei den Weltmeisterschaften der Dressur, sich noch einmal zurück in die züchterische Erinnerung gerufen hat. Der Rheinländer kam 1999 in Belgien bei Josef Faymonville vom Gestüt Sonnehof in St. Vith zur Welt. Seine Mutter Weltlady v. Weltmeyer brachte neun sporterfolgreiche Nachkommen. Zwei davon, Lord Loxley und Lennox Louis, waren in S-Dressuren siegreich. Die beiden Halbbrüder haben beide ihre Karrieren auf dem Ferienhof Stücker und unter Jana Freund begonnen. Deswegen führten beide auch das Kürzel „FS“ im Turniernamen.

Lord Loxley – Musterschüler im Sport

2002 und 2003 war der Sohn des dreifachen Bundeschampions Lord Sinclair das überragende Pferd auf der Westfalenwoche. Vierjährig landete er beim Bundeschampionat auf Platz vier. Das war aber nur ein Zwischenstopp, denn als Fünfjähriger war er dann in aller Munde. Erst wurde er 2004 Vizeweltmeister der jungen Dressurpferde in Verden, wo er nur Florencio den Vortritt gewähren lassen musste. Anschließend krönte er die Saison mit dem Sieg im Bundeschampionat der Fünfjährigen in Warendorf.

Diese Erfolge als Jungpferd dienten als Leistungsnachweis. Eine Hengstleistungsprüfung hat Lord Loxley deswegen nie ablegen müssen. Sechsjährig gewann der Hengst zwar Dressurpferdeprüfungen der Klasse M unter Jana Freud, ein Start beim Bundeschampionat fand 2005 aber nicht statt. Freund war es auch, die den kalibrigen Braunen in seiner ersten S-Dressur vorstellte. Der letzte gemeinsame Turnierstart der beiden datiert auf März 2007.

Von Jana Freund zu Heiner Schiergen

2008 übernahm dann Heiner Schiergen den Rheinländer. Das Paar qualifizierte sich für das Finale im Nürnberger Burg Pokal. Anschließend stand das Decken im Vordergrund. Nach dem Ferienhof Stücker stand der Hengst auf unterschiedlichen Stationen. Zuletzt kehrte er an seinen Geburtsort nach Belgien zurück. Dort wurde er auch noch turniermäßig eingesetzt. 2014 verabschiedete er sich mit einem Sieg in einer Kür unter Chloe Morris Talbot aus dem Turniergeschehen.

Lord Loxley vereinte in seiner vierter Generation Stempelhengste aus den unterschiedlichsten Zuchtgebieten: Landgraf (Holstein), Pilot (Westfalen), Capitol (Holstein), Woermann, Absatz und Domspatz (alle Hannover). Und in fünfter Generation findet sich auch noch der „Europahengst“ Ramiro in der Abstammung. Eine zeitlang war der Lord Sinclair-Sohn einer der gefragtesten Dressurhengste in Deutschland. Entsprechend hoch die Zahl seiner gekörten Söhne: 37 erhielten die Zuchtzulassung, 31 wurden ins Hengstbuch I eingetragen.

Nachhaltig eingeschlagen ist vor allem einer: Lord Leatherdale, rheinischer Sohn der Westfalenstute Fairless P v. Ferragamo-Anmarsch. Er zeugte Glamourdale und hat damit für den Fortbestand der väterlichen Linie gesorgt.

Andere Hengstsöhne waren beispielsweise L’Espoir, die Bundeschampions Laetare und Lord Carnaby oder Lord Moritzburg. Unter seinen Nachkommen stachen, wie kann es anders sein, die Dressurtalente hervor. Der größte Werbeträger seines Erzeugers war der bayerische Fuchs Lorenzo, hoch platziert unter dem Spanier Jurado Severo Lopez bei den Olympischen Spielen in Rio und zuvor in Aachen frenetisch gefeiert.

Insgesamt sind 102 der Nachkommen von Lord Loxley in Klasse S erfolgreich im Turniersport unterwegs gewesen. 98 im Viereck, einer im Springen und drei vorm Wagen. Knapp eine halbe Million Euro haben die Nachkommen von Lord Loxley bislang im deutschen Sport gewonnen.

Eine Kolik beendete das Leben des 23-jährigen Hengstes.