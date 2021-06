Grand Prix Sales: Return on Investment mit Kollektion von Grand Prix-Siegern und Hengsten

Wandeln in den Fußstapfen von Catch Me If You Can, Chacco-Blue, Chiara, Kaprice, Funky Music – oder Donnerhall, Rubin Royal, Fürst Jazz, Bretton Woods, Le Formidable? Das verspricht das Lot der Juni-Kollektion von Grand Prix Sales.

Grand Prix Sales ist stolz darauf, seine Juni-Kollektion an Dressur- und Springfohlen, Embryos und Tiefgefriersperma-Portionen zu präsentieren. Die Auswahl ist groß, denn CSI5* Grand Prix-Sieger und Weltklasse-Nachkommen sind zum Greifen nah. Die Online-Auktion beginnt am 11. Juni (Springfohlen) und am 12. Juni (Dressurfohlen) um 10.00 Uhr und das erste Lot endet jeweils um 20.00 Uhr.

Chac-Music, Hengstfohlen von Chacco-Blue

Grand Prix Sales hat einen Embryo von Chacco-Blue aus der Schwester der großen Catch Me If You Can ausgewählt. Außerdem wird ein Hengstfohlen von Chacco-Blue aus der Vollschwester zu Funky Music angeboten. Darüber hinaus gibt es eine Portion Tiefgefriersperma von Chacco-Blue, ICSI-frei.

Grand Prix Sales hat weitere 1,60m Grand Prix-Sieger im Pedigree der Fohlen. Eine Enkelin des Grand Prix-Siegers VDL Groep Think Twice von Leopold van Asten und ein Cornet Obolensky-Hengstfohlen aus der Schwester des Grand Prix-Siegers G& C Arrayan von Carlos Lopez sind Bestandteil der Auktion. Oder was halten Sie von der umwerfenden El Chiaro aus der Schwester des Grand Prix-Siegers Chiara, die mit Ludger Beerbaum so viel gewonnen hat?

Die Mütter der Dressurhengste

Mehrere Fohlen sind eng mit Grand Prix- und gekörten Hengsten verwandt. Riverdale P von Glamourdale ist der Bruder von Fürst Jazz und Robin Hood DSV von Fürst Toto ist der Bruder des KWPN gekörten Hengstes Kaiser Weltino. Der Embryo von Sir Donnerhall ist aus der Vollschwester von Rubin Royal und Romanov und das Stutfohlen Riverdale VG von Vitalis ist eine Enkelin von Annabel (De Niro), der Mutter von Bretton Woods!

Hübsche Gesichter und Bewegungen

Alle Dressurfohlen stammen aus bewährten Mutterstämmen mit vielen Leistungsträgern ab. Ihre Bewegungen sind außergewöhnlich, denken Sie an die Grand Prix Sales-Hengstfohlen Rico H von Le Formidable oder Flash-Dance von Fashion in Black oder Red Knight DSV von Vivino oder das Stutfohlen Cayenne von Viva Gold und das Stutfohlen Real Diamond VBS von Daily Diamond.

Exklusive Tiefgefriersperma-Portionen von Donnerhall & Chacco-Blue

Von Donnerhall, dem Jahrhunderthengst, hat Grand Prix Sales eine Tiefgefriersperma-Portion im Angebot! Den Veranstaltern wurde gesagt, dass sie die einzige und erste Auktion sind, die diese exklusiven Tiefgefriersperma-Portion verkauft.

Von Chacco-Blue, ebenso einem der weltweit besten Hengste, gibt es ebenfalls eine solche Tiefgefriersperma-Portion im Angebot. Beide Portionen sind ICSI-frei!

Online bieten

Um online bieten zu können, müssen Sie sich zunächst auf der Website von Grand Prix Sales registrieren: www.grandprixsales.nl. Bieten per Telefon ist auch möglich.

Präsentation auf ClipMyHorse.TV!

Grand Prix Sales wird ihre Kollektion nicht nur auf ihrer Website, sondern auch auf ClipMyHorse.TV präsentieren – kostenlos! Schauen Sie sich die Präsentation am 10. Juni (Springfohlen) und am 11. Juni (Dressurfohlen), jeweils um 20.00 Uhr an und informieren Sie sich über die Kollektion.

Das Team von Grand Prix Sales freut sich darauf, Sie bei ihren Online-Auktionstagen zu treffen!

11. Juni 2021 Springfohlen beginnt um 10.00 Uhr, endet um 20.00 Uhr

12. Juni 2021 Dressur Fohlen beginnt um 10.00 Uhr, endet um 20.00 Uhr

Das Team von Grand Prix Sales

Sannah Angenent: +31 6 54 62 66 22

Marjolein Ras: +31 6 10 39 42 37

E-Mail: info@grandprixsales.nl

Registrieren Sie sich hier für die Online-Ausschreibung. Hier gelangen Sie zum Auktionslot.