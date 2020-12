Gut Wettlkam und Zuchthof Wadenspanner gehen gemeinsame Wege

Ende November haben Lisa und Thomas Müller verkündet, dass auf ihrem Gut Wettlkam eine Hengststation entstehen soll. Nun ist auch bekannt, dass sie dafür eine Kooperation mit dem Zuchthof Wadenspanner eingehen werden.

„Liebe Züchterinnen und Züchter, wir sind voller Vorfreude Ihnen gemeinsam mit dem Zuchthof Wadenspanner eine äußerst qualitätvolle und mit hochinteressanten Blutlinien gespickte Hengstkollektion in der kommenden Zuchtsaison 2021 präsentieren zu dürfen“, verkündete das Gut Wettlkam auf Facebook. Dazu gab es es ein kurzes Video (siehe oben), in dem Thomas Müller und Walter Wadenspanner die Kooperation ankündigten.

Zu den Zukunftsplänen für Gut Wettlkam verkündete der FC Bayern München-Star letzte Woche:„Von Jungpferdeprüfungen bis zum großen Viereck, von der Geburt bis hin zur neuen ambitionierten Adresse als Hengststation werden wir mit Freude berichten.“ Zwischen dem Gut Wettlkam bei München und dem Zuchthoff Wadenspanner in Rottenburg an der Laaber liegen nur etwa 1,5 Stunden Autofahrt.

Für das nächste Decksaison steht in Bayern bereits eine prominente Hengstriege in den Startlöchern: Neben dem zweifachen Weltmeister der Dressurpferde D’avie, ist nun auch der Florencio-Sohn Floricello zurück auf dem Zuchthof Wadenspanner. 2013 war der Hengst unter Andreas Helgstrand Vize-Weltmeister der fünfjährigen Dressurpferde. Dazu gesellt sich mit Bowmore v. Bordeaux-Fürst Piccolo der 2. Reservesieger der diesjährigen Oldenburger Körung. Ein weiterer Neuzugang ist der gerade in Westfalen gekörte Four Roses v. Fürstenball-Sir Donnerhall, der nicht nur ein Vollbruder zu Dorothees Schneider Fürst Magic ist, sondern dessen Mutter auch schon Fynch Hatton brachte, den amtierenden Bundeschampion der vierjährigen Hengste.