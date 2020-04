Gute Idee für Züchter des Deutschen Sportpferdes: der DSP-Fohlenpoint

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, dachte man sich bei den Zuchtverbänden des Deutschen Sportpferdes (DSP). Weil die Corona-Krise derzeit ja so gut wie alles lahmlegt, hat das DSP einen virtuellen Treffpunkt für den Fohlenjahrgang 2020 ins Leben gerufen.

Am 10. April geht die neue Plattform online, so lange, bis die Auktionssaison beginnen kann. Die Idee: Die Züchter des Deutschen Sportpferdes können ihre 2020 geborenen Fohlen kostenlos im DSP-Fohlenpoint präsentieren. Kunden haben so die Chance, sich schon Beginn der Fohlenauktionen einen viel versprechenden Youngster für die Zukunft zu sichern.

Interessierte Züchter finden alle Infos zum DSP-Fohlenpoint online unter www.deutsches-sportpferd.de. Hier ist auch der Anmeldebogen hinterlegt, mit dem man sein(e) Fohlen für die Aktion registrieren kann. Das Einstellen übernimmt der Verband für die Züchter.

Auktionen sollen im Juli starten

Beim DSP ist man optimistisch, dass die anstehenden Auktionen trotz Corona-Krise stattfinden können. Die erste ist ohnehin eine Online-Auktion. Sie ist für den 6. Juli vorgesehen.

Weiter geht es, so denn bis dahin wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen, am 25. Juli mit der DSP-Elite-Fohlenauktion im Rahmen des Nördlinger Scharlachrennens, wo ja auch die DSP-Championate für Reit-, Dressur- und Springpferde ausgetragen werden.

Ebenfalls an diesem Wochenende soll in Berlin die Global Champions Tour Station machen. Hier kommen die „Global Jumping Foals“ unter den Hammer.

Am 1. August sollen die „Überflieger“ beim Fest der auf den Immenhöfen in Donaueschingen unter den Hammer kommen.

Viernheim hatte sein Turnier bereits vom Juni auf den 22. August verschoben. Hier sollen die „Shooting-Stars“ neue Besitzer finden.

Im September steht – so alles läuft, wie geplant – einiges auf dem Zettel: Am 5. September wird es für die „Future Foals“ beim Chiemsee Pferdefestival auf Gut Ising ernst.

Zum „Skyline-Cup“ auf dem Hofgut Liederbach gehört am 19. September eine weitere Auktion für DSP-Kinder des Jahrgangs 2020.

Und die reine Dressurfohlen-Auktion „Ihre Majestäten“ beendet am 26. September das Auktionsjahr im Rahmen des von Hof Kasselmann organisierten CDI4* Ludwigsburg.

Allerdings sagt das DSP auch: „Je nach weiterer Entwicklung der Lage können kurzfristig weitere Online-Auktionen oder Auktionsstandorte hinzukommen bzw. Turnierauktionen verschoben werden.“