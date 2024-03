Hannoveraner Freispringchampionat mit Premieren

Das Hannnoveraner Freispringchampionat war dieses Jahr eben nicht nur ein Freispringchampionat, sondern beinhaltete auch zwei Premieren unter dem Sattel für Pferde ab vier Jahren.

Beurteilt wurden die jungen Hannoveraner Springtalente von Gilbert Böckmann und Thomas Schönig. Die Dreijährigen, 36 an der Zahl, traten nach wie vor im Freispringen an und wurden in zwei Abteilungen gewertet.

Der Beste von allen an diesem Tag war mit 27,8 Punkten ein Schimmel v. Diacontinus-Silvio, den Johann Fuseler aus Schiffdorf gezogen und in Verden präsentiert hat. Er erhielt die Tageshöchstnoten für Manier (9,3), Vermögen (9,4) und Springintelligenz (9,1). Als Preis erhielt Johann Fuseler einen Deckgeldgutschein für den Vater von Henrik von Eckermanns Superstar King Edward, den Celler Landbeschäler Edward.

In der zweiten Abteilung wusste einmal mehr ein Spross aus der Erfolgszucht der Familie Dr. Jacobs in Bierbergen zu überzeugen: Tigerberry PJ v. Taloubet Z-Quidam de Revel. Sie kam auf 27,6 Punkte. Ihre Halbgeschwister, der Celler Landbeschäler Carridam und Hann.Pr.St./Leistungsstute Springen Coolberry PJ, waren bei gleicher Gelegenheit in Verden ebenfalls siegreich. Die Mutter der drei, St.Pr.St./Leistungsstute Springen Queensberry PJ, war Zweite.

Vierjährige erstmals mit Eignungstest unter dem Sattel

Bislang waren auch die Vierjährigen stets im Freispringen getestet worden. Nun hat der Hannoveraner Verband die Eignungsprüfung unter dem Sattel über einen kleinen Parcours eingeführt. Hier werden neben dem Springen auch Rittigkeit und Galopp abgefragt. 25 Pferde traten an. Bester unter ihnen war Cabo Mad Jo v. Cabo Verde-Stakkato aus Zucht und Besitz von Jochen Meyer, Allwörden. Hergen Forkert stellte ihn für 26 Punkte vor.

Für Jochen Meyer ist es übrigens der zweite Sieg in Verden. Vor 16 Jahren hat Cobo Mad Jos Mutter St.Pr.St. Schnappi Mad Jo den Freispringwettbewerb gewonnen. Sie hat bereits mehrere sehr erfolgreiche Nachkommen, etwa Lucato Mad Jo, der mit Benjamin Wulschner über 1,50 Meter springt. Bei seiner nächsten züchterischen Entscheidung kann Jochen Meyer nun auf den Deckgeldgutschein von Night Life VDL, gegeben vom VDL Stud, zurückgreifen.

Vielseitigkeitspferde

Erstmals wurden in Verden auch vielseitig veranlagte Youngster getestet. Hier traten sechs Vier- und Fünfjährige im Eignungstest unter dem Reiter an, für den der Parcours zwei weitere Geländehindernisse bekam.

Der Sieg ging mit Punkten 24,8 an einen Sohn des Louisdor-Preis Finalisten Valverde aus einer Lauries Crusador xx-Mutter (Z. u. A.: Jens Kötter, Hittbergen) mit Franziska Barton im Sattel. Das bedeutete den Sieg für den braunen Wallach. Jens Kötter konnte sich über einen Deckgeldgutscheins für den tollen Duplexx freuen.