Hannoveraner Siegerstuten ’23: Donna Bella v. Don VHP Z, Zambia v. Zinedream und Ballerina v. Bon Courage

Die Herwart von der Decken-Schau 2023 ist Geschichte und der Hannoveraner Verband hat neue Siegerstuten, in diesem Jahr abstammend von Don VHP Z, Zinedream und Bon Courage.

Schon bei den Körungen der Saison 2022/23 machten die Bon Courage-Kinder auf sich aufmerksam. Nun hat der einstige Bundeschampionatssilbermedaillengewinner auch eine Siegerstute: Ballerina, gezogen aus einer Destano-Mutter vom Hof Schepergerdes in Meppen und inzwischen im Besitz von Christa Zumbeel-Dust in Bawinkel. Sie war gleich erste Stute des ersten Ringes bei den Dressurstuten, wusste die Richter Katy Holder-Vale (British Hanoverian Society), Matthias Klatt und Ulrich Hahne zu überzeugen und blieb bis zum Schluss die Erste. Mit Big Ben v. Bonds hatte sie einen gekörten Halbbruder auf der letzten Verdener Körung.

Als Reservesiegerin wurde eine Stute ausgezeichnet, die drei Linienbegründer in Folge in ihrem Pedigree führt: Summersby v. Sandro Hit-Donnerhall-Rubinstein. Das Gestüt W.M. hatte die Dreijährige nach Verden geschickt. Dort kam sie zur Welt und dorthin gehört sie auch noch. Auch aus ihrer Familie kommen bereits erfolgreiche Pferde. Großmutter Real Gold ist zugleich Mutter des Duke of Britain von Frederic Wandres.

Springstuten

Die Springstuten wurden von dem belgischen Hengsthalter Paul Mais zusammen mit Hergen Forkert und Ulrich Hahne beurteilt. Als Siegerstute Springen stellten sie Donna Bella v. Don VHP Z-Cascadello heraus. Die Mutter ist eine zehnjährige Holsteiner Stute, die selbst im internationalen Sport geht. Mit Tim-Uwe Hoffmann war sie im Juni noch in Balve am Start. Bislang sind bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) noch keine weiteren Nachkommen von ihr registriert. Sie selbst kam bei Harm Thormählen zur Welt. Ihre Siegertochter Bella Donna hingegen wurde von Stefan Aust gezogen und gehört ihm auch noch.

Als Reservesiegerin wurde mit Emmy Joe vom Claashof eine Tochter des Emerald van het Ruytershof herausgestellt. Die Oldenburger Mutter Lolita v. Landjonker-Zeus hat bereits zwei gekörte Söhne in Verden. Emmy Joe selbst legte ihren Leistungstest mit einer sensationellen Durchschnittsnote von 9,5 für die Springveranlagung ab. Züchter und Besitzer ist hier Dr. Stephan Hinrichs aus Welle.

Halbblutstuten

Die einzige wirkliche Halbblutstute der Schau war die Zinedream-Tochter Zambia aus der Zucht und im Besitz von Ina von Estorff, Rosche. Ihre Mutter Inanna xx ist eine Ransom O’War-Tochter, die bereits vielseitig veranlagte Nachkommen gezeugt hat. Eine vielseitige Begabung scheint auch Zambia mitzubringen. Bei ihrer Leistungsprüfung erhielt sie die 7,5 für die Rittigkeit und 8,33 im Springen.

Weitere Infos zur Herwart von der Decken-Schau 2023 finden Sie hier.