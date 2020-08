Hannoveraner Verband: Auf zu neuen Ufern mit neuer Führungsriege

Heute war ein wichtiger Tag für den Hannoveraner Verband, denn heute fand die Delegiertenversammlung statt, bei der die Mannschaft gewählt wurde, die den Verband in eine neue Zukunft führen soll.

Neuneinhalb Stunden dauerte die Sitzung. Dabei ging es nicht nur um Neuwahlen für bestehende Posten, sondern auch darum, neue Verbandsgremien personell zu besetzen. Neuer Präsident des Hannoveraner Verbandes wird Dr. Hinni Lührs-Behnke. Zu seinem Stellvertreter wurde Carsten Leipold ernannt, der sich um die Bereiche Finanzen, Recht und Personal kümmert. Harald Thelker soll für den Bereich Züchterbindung verantwortlich sein. Hergen Forkert kümmert sich nun um den Bereich Springen und Matthias Klatt übernimmt das Präsidium Dressur. Dieter Meyer, der in Verden zuhause ist, soll künftig den Bereich Vermarktung verantworten.

Dem neu geschaffenen Aufsichtsrat wird Ernestine Zwingmann vorstehen. Ihr zur Seite steht als Stellvertreter Hendrik Hüster sowie Matthias Bug, Achim Schacke und Matthias Gruppe als weitere Mitglieder des Aufsichtsrates. Ihre Aufgabe wird es sein, den Vorstand zu beraten, aber auch zu überwachen.

Neue Mitglieder im Zuchtausschuss Dressur sind Stefan Blanken und Anja Rietbrock. Bei den Springern sind künftig Heide Peters und Oliver Ross aktiv. Den Bereich Vielseitigkeit decken Edith Schless und Ulrike Edel-Heidhues ab.

Es wird nun auch einen „Good Governance“-Beauftragten geben. Die Wahl der Delegierten für diesen Posten fiel auf Norbert Bramlage. Sowohl das Präsidium als auch die neuen Gremien, zu denen weiterhin auch die Vorsitzenden der Bezirksverbände gehören, werden ihre Arbeit aufnehmen, wenn das Amtsgericht die Satzungsänderungen bestätigt hat, die wegen der Strukturreform des Verbands notwendig geworden sind.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung war unter anderem die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019. Man hatte das Jahr dafür in drei Abschnitte eingeteilt. Für den Zeitraum bis zur Entlassung des damaligen Geschäftsführers Dr. Werner Schade am 13. Mai sei die Geschäftsführung nicht entlastet worden, berichtet der Verband. Nach der Entlassung Schades hatte Stellvertreter Dr. Hendrik von der Ahe die Verantwortung, bis am 1. Dezember Wilken Treu seinen Job antrat. Für diese Abschnitte wurde die Geschäftsführung entlastet. Der Vorstand allerdings nicht.

Wilken Treu hatte zuvor den Geschäftsbericht dargelegt und konnte die „schwarze Null“ vermelden.

