Hannoveraner Verband plant erste Verdener Online Auktion

„Wir freuen uns auf die erste Verdener Online Auktion“, bestätigt Auktionsleiter Jörg-Wilhelm Wegener. Ein Auswahltermin für die Fohlen findet am 27. Juli auf dem Gelände an der Niedersachsenhalle in Verden statt. An diesem Tag sollen die für die Auktion zugelassenen Fohlen auch fotografiert und gefilmt werden.

Alle weiteren Informationen gibt es unter: www.verdener-auktion-online.com