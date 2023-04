Hannoveraner Verband will Zuchtarbeit offener gestalten

Am 24. April fand die Hannoveraner Delegiertenversammlung mit 115 anwesenden Delegierten in der Niedersachsenhalle in Verden statt. In diesem Rahmen wurden Veränderungen für die Zukunft beschlossen – der Verband möchte sein Zuchtprogramm fortan offener und damit individueller gestalten.

Ein wesentlicher Punkt der Delegiertenversammlung des Hannoveraner Verbandes war die Diskussion über die Öffnung der Hauptkörung für andere Reitpferdepopulationen als lediglich Hannoveraner und Rheinländer Hengste. Im Rahmen der Delegiertenversammlung seien unterschiedliche Argumente vorgetragen worden. Am Ende wurde die Öffnung beschlossen. Noch in diesem Jahr sollen bei den Körungen im November (Dressur) und Dezember (Springen) auch Hengste anderer Zuchtverbände in Verden antreten dürfen.

Vor der Abstimmung wurden vom Präsidenten Dr. Hinni Lührs-Behnke, Zuchtleiter Ulrich Hahne und Geschäftsführer Wilken Treu Projekte vorgestellt, die der Verband bereits durchgeführt oder für die Zukunft geplant hat. Dazu zählt die Förderung des Zuchtzielbereiches Gesundheit, die durch den Beitritt des Hannoveraner Verbandes zur International Association for Future Horse Breeding (IAFH) erreicht werden soll. Mit dem Vorhaben, sich an Forschung und Entwicklung zu beteiligen, wurde im letzten Jahr ein Gesellschafteranteil an der IAFH erworben. Diese Investition hatte zu einem sechsstelligen Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 geführt. Dem vorgelegten Finanzplan stimmten die Delegierten zu: Aufsichtsrat, Präsidium und Geschäftsführung sollen entlastet werden, wenn eine kostenorientierte Jahresplanung für das aktuelle Jahr erfolge.

Die Marke „Hannoveraner“ zukunftsfähig gestalten

Mit den Änderungen im Zuchtprogramm des Hannoveraner Verbandes möchte sich ebendieser für die Zukunft wappnen. Aktuelle und zukünftige Erwartungen der Züchter sollen erfüllt und Neumitglieder besser betreut werden.

Neben all diesen Neuerungen wollen die Verantwortlichen jedoch nicht die Marke „Hannoveraner“ aus dem Auge verlieren und weiterhin Selektion im Sinne der Zucht betreiben.

Den Züchtern möchte man mehr mit Informationen über die Pferde entgegenkommen, wie z. B. Hengste und deren positive Kör- oder Anerkennungsurteile.

Weiterhin im Ehrenamt

Hergen Forkert, Präsidiumsmitglied Springen, und Matthias Gruppe, Aufsichtsratmitglied, werden ihre Ehrenämter weiterhin ausführen – auch das wurde beschlossen. Darüber hinaus wurden alle in den Pferdezuchtvereinen ehrenamtlich tätigen Personen, wie üblich, mit langem Applaus geehrt.

