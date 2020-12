Haupt- und Landgestüt Marbach nimmt Abschied von Vollblutaraberhengst Said ox

Der Beschäler Said ox des Haupt- und Landgestüts Marbach ist altersbedingt verstorben. Der Vollblutaraberhengst wurde 21 Jahre alt. Mit ihm verliert die bedeutende Hengstlinie des Bairactar Or.Ar. einen weiteren Vertreter.

Das berichtet das Haupt- und Landgestüt Marbach (HuL) in einer Pressemitteilung. Der Schimmel v. Pamir I ox kam 1999 im Haupt- und Landgestüt Marbach zur Welt. Auf mütterlicher wie auf väterlicher Seite geht Said ox direkt zurück auf die Gründerpferde Murana I Or.Ar. und Bairactar Or.Ar. des Gestüts Scharnhausen-Weil von König Wilhelm I. von Württemberg zurück.

Nachdem der Hengst Dschehim ox bereits vor vier Jahren verstorben ist, schmälert das Ableben von Said ox nun die Hengstlinie des Bairactar Or.Ar. weiter. In Marbach wird die Linie nun lediglich noch von Siegerhengst der Körung des Verbands der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes (VZAP) 2019, WM Devdas ox weitergeführt. Er ist ein Sohn des verstorbenen Dschehim ox. Auch weltweit gibt es laut dem HuL nur noch wenige Vertreter dieser Linie. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dieses lebendige Kulturerbe zu bewahren und in die Zukunft zu führen“, so Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck.

Lehrmeister und Schaupferd

Ein schönes und leistungsbereites Reitpferd züchten – das ist bereits seit der Gründung des Gestüts Weil im Jahr 1817 das erklärte Zuchtziel. Said ox habe dieses Zuchtziel mit seinem Interieur wie Exterieur in nahezu optimaler Weise verkörpert.

Im Lot der Warmbluthengste legte Said ox vierjährig seine Hengstleistungsprüfung ab und konnte dort besonders mit seinen Fähigkeiten am Sprung überzeugen. Mit den Auszubildenden des Haupt- und Landgestüts Marbach erwies sich Said ox als gutes Lehrpferd. Der Vollblutaraberhengst wurde in Dressurprüfungen der Klasse A vorgestellt.

Unerschrocken und voll konzentriert präsentierte sich Said ox auf den Hengstparaden des HuL, auch bei versammelnden Lektionen am Langzügel. Bei Schauen für arabische Pferde überzeugte der 1,55 Meter messende Schimmelhengst mehrfach. Er wurde Klassensieger, Champion und Vizechampion, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne.

Adel, Leistungsbereitschaft, Rittigkeit, Reitpferdepoints

Der Schimmelhengst wurde in der Zucht für viele unterschiedliche Populationen genutzt. Er war gekört für Araber, Trakehner, Hannoveraner, Deutsches Sportpferd und Deutsches Reitpony. An seine rund 50 Nachkommen, die in deutschen Zuchtverbänden registriert sind, gab Said ox erfolgreich seine eigenen guten Eigenschaften weiter: Rittigkeit, Reitpferdepoints, aber auch Adel und Leistungsbereitschaft zeichnen die Nachkommen des Hengstes aus.

Sein Vater Pamir I war mit der WAHO-Trophy ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung des internationalen Verbands des arabischen Pferdes. Pamir I hatte mit Dschehim, Said, Shalimar II und Voltaire/T. vier gekörte Söhne. Außerdem sind acht Staatsprämienstuten und 31 Nachkommen in M-Dressur, M-Springen und L-Vielseitigkeit in der Araber-, Warmblut- und Reitponyzucht verzeichnet. Said ox selbst kann zwei bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) eingetragene Zuchtstuten vorweisen. Gekörte Söhne des Hengstes sind bisher noch nicht verzeichnet.

Der Verlust einer Pferdepersönlichkeit wie Said, der in Marbach geboren wurde und dessen ganzes Leben wir hier begleiten durften, schmerzt besonders, nicht nur aus züchterischer Sicht.

Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck.