Hengst Rockwell (28) gestorben

Der Hengst Rockwell lebt nicht mehr. Der Rheinländer war noch ein direkter Enkel des legendären Ramiro. Vor allem ein Sohn hat seinen Namen berühmt gemacht.

Der Hengst Rockwell lebt nicht mehr. Das meldet die Hengststation Holkenbrink auf Facebook. Sie sagt „Danke Rocky“ und zollt seiner Lebensleistung Respekt:

Wir haben diesem Vererber mit seiner großartigen Doppelveranlagung viel zu verdanken.

Rockwell kam bei Peter Schweimanns in Nettetal im Jahr 1993 zu Welt. Rockwells Vater war der Holsteiner Rocket Star, der gleich zwei Legenden in den ersten beiden Generationen führte: Ramiro und Landgraf. Mütterlicherseits führte Rockwell in dritter Generation noch einen weiteren Vererber aus dem Geschichtsbuch: den Hannoveraner Grande.

Selbst vielseitig: Rockwell

Nicht nur seine Vererbung war vielseitig, er selbst war es auch: Acht Siege in S-Dressuren und hohe Platzierungen in S-Springen – heutzutage wird man lange suchen müssen, um solch ein Erfolgskonto zu finden. Sechsjährig nahm er unter Gerd Könemann am Bundeschampionat des deutschen Springpferdes teil. Könemann war im Springsattel sein ständiger Begleiter. Sein letztes Turnier ging er im Jahr 2010. Damals trug er Anna Maria Holkenbrink sicher über einen A-Parcours.

Auch interessant

Er selbst hat mehr als 17.000 Euro im Sport verdient, seine Nachkommen bringen es auf 654.474 Euro. 39 von den mehr als 500 im deutschen Sport erfolgreichen Söhnen oder Töchter weisen S-Erfolge in der Dressur auf. 19 sind in S-Springen auf die Ehrenrunde gebeten worden.

Die erfolgreichste Anpaarung war die mit der Stute Lady Sunshine v. Landstreicher-Damokles. Sie fohlte 2003 Rock Forever I, 2007 Revolverheld und 2010 Rock Forever II.

Rock Forever I zählte in allen Nachwuchsprüfungen vom Bundeschampionat bis zum Finale des Nürnberger Burg-Pokal stets zu den besten seines Jahrgangs. Auch als Vererber genießt er einen hervorragenden Ruf auf der Station Holkenbrink. Mit Tochter Sophie Holkenbrink ging er Grand Prix. Mit 20 eingetragenen gekörten Söhnen (insgesamt wurde 32 seiner Nachkommen grünes Licht zum Zuchteinsatz gegeben) sorgt er dafür, dass das Blut seines Vaters Rockwell auch weiterhin in der deutschen Pferdezucht präsent ist.