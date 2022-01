Hengstanerkennung Verden: Elf neue Vatertiere für Hannover

13 Hengste waren angetreten zur Hengstanerkennung beim Hannoveraner Verband in Verden, fast alle wurden zur Zuchtzugelassen, darunter gleich drei Springer des dänischen Gestüts Ask.

Sechs Junghengste und sieben ältere stellten sich in Verden der Körkommission des Hannoveraner Verbands. Die Junghengste wurden alle zugelassen, darunter auch der westfälische Reservesieger Escaneno v. Escamillo-Veneno von der Station Schult aus dem Stamm der Reine Freude, also der Siegerfamilie der Herwart von der Decken-Schau.

Die anderen Youngster traten noch namenlos an:

ein Sohn des Bonds aus einer Destano-Stedinger Mutter von Friederike Brors in Stetten (Z.: Hof Schepergerdes, Meppen),

ein Danzador-Likoto xx-Weltmeyer-Sohn vom Zuchthof Meyer und ausgestellt von Wilfried Struckmann,

Ein For Romance-Londontime-Carabas-Sohn, der von Katharina Oltmann-Heemke gezogen und vorgestellt wurde,

ein Morricone-Fidertanz-Hohenstein-Sohn (Z.: Silke Groeneveld, Bunde), den die Markus Winkler GmbH geschict hatte, und

ein Sohn des Q-Sieben-Fiorano-Depardieu (Z.: Birgit und Hans-Ulrich Franz, Ratekau), der für den Klosterhof Medingen antrat.

Ältere Hengste

Bei den älteren Hengsten konnte sich das Gestüt Ask in Dänemark über eine 100prozentige Ausbeute freuen. Alle drei vorgestellten Springhengste wurden anerkannt: Action Man Ask Z v. Action-Breaker-Cavados Z-Sandro Boy, Todt un Prince v. Baloubet du Rouet-Clair de B’Néville-Quam de la Lande und Cassado Ask v. Casall-Corrado Lagano.

Darüber hinaus wurden der Sohn des Alaba aus einer Abke-Silvio-Mutter der ZG Neuhaus-von Schöning in Mülheim an der Ruhr gekört sowie ein Nachkomme des Valentino aus einer Contendro-Grande-Mutter, gezogen von Kai Ehlers in Freiburg und ausgestellt durch Dr. Harald Kutschin in Taufkirchen.

