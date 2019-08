Hengstanwärter Harrison v. Halifax holt Holsteiner Höchstpreis

Kinder von „TV-Hengsten“ waren gefragt bei der Holsteiner Elite-Fohlenauktion in Elmshorn. Allen voran ein Sohn von Lorenzo de Lucas Halifax van het Kluizebos.

Matthias Wree aus Hartenholm ist der stolze Züchter der Preisspitze bei der Holsteiner Elite-Fohlenauktion in Elmshorn. Sein Hengstanwärter Harrison v. Halifax van het Kluizebos, internationaler Fünf-Sterne-Sieger unter Lorenzo de Luca, brachte 29.000 Euro und fand ein neues Zuhause in Schweden.

Die Mutter stammt ab vom Casall-Sohn Connor. Weiter geht es im Pedigree mit der selbst bis 1,40 Meter erfolgreichen Intschuschuna v. Cascavelle-Ahorn Z. Aus dem Stamm 730B gingen unter anderem die Vollbrüder Caletto I bis III und Coronado I und II hervor sowie Hinrich Romeikes Olympiasieger Marius.

Das zweitteuerste Fohlen war mit 25.500 Euro zugleich teuerstes Stutfohlen: Diamant Gloss v. Diamant de Semilly-Cash and Carry, gezogen von Claus-Heinrich Petersen in Ahrenvioel aus dem Stamm 741 der Hengste hervorbrachte wie Schwedens Starvererber Cardento, Colorit von David Will und Christian Ahlmann, Colore von Hans-Dieter Dreher usw. Diamant Gloss bleibt in Schleswig-Holstein.

Auch fünf Dressurfohlen waren im Angebot. Teuerstes unter ihnen war mit 16.000 Euro Quick Solution v. Quantensprung-Don Primero. Züchterin ist Margret Heissmann aus Hamburg. Die Mutter mit Namen Devil’s Bride war 2003 Bundeschampionesse der dreijährigen Stuten und Wallache und ging später bis Intermédiaire I im Sport. Großmutter Castrana brachte auch noch weitere S-erfolgreiche Pferde fürs Viereck hervor. Quick Solution wird in Nordrhein-Westfalen aufwachsen.

Alles in allem kamen 67 Fohlen für durchschnittlich 8.664 Euro unter den Hammer. Der Verkaufserlös aller zugeschlagenen Fohlen belief sich auf 580.500 Euro.

