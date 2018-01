Hengststation Gut Buchenhof und Gestüt Sprehe kooperieren

Der Springer Con Spirit für den Norden, Dressurhengst Morricone II für den Süden – die Hengststation Gut Buchenhof von Daniel Dassler und Gestüt Sprehe haben eine Zusammenarbeit für die Saison 2018 vereinbart.

Daniel Dasslers Spitzenpferd Con Spirit, Star der Hengststation Gut Buchenhof mit internationalen Erfolgen, wird in dieser Decksaison via Frischsamen über das Gestüt Sprehe zu beziehen sein, bleibt allerdings in Bayern stehen und wird auch weiterhin über die Station Buchenhof verfügbar sein.

Der zwölfjährige in Bayern gezogene Con Spirit (Z.:Anton Schindele Jun. in Unterthingau) ist ein Sohn des Cornet Obolensky aus einer Mutter v. Acorado-Landsberg. Er selbst hat sich im Sport mehrfach bewiesen, qualifizierte sich fürs Bundeschampionat, nahm an den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde teil und ist inzwischen international erfolgreich. Aktuell verzeichnet die FN sechs gekörte Söhne für den Schimmel, von denen aktuell drei ins Hengstbuch I eingetragen sind. Con Spirit ist zugelassen für OS-International, Oldenburg, Westfalen, Rheinland, Mecklenburg, Deutsches Sportpferd und den Zuchtverband für deutsche Pferde (ZfdP).

Morricone II für den Süden

Im Gegenzug zieht der gerade frisch in Vechta gekörte Oldenburger Morricone II v. Millennium-Rubin Royal nach seinem 14-Tage-Test im Frühjahr in den Süden.

Morricone II ist der Vollbruder des umjubelten Oldenburger Siegerhengstes 2014, Morricone I, der zudem 2016 zum Hauptprämiensieger in Oldenburg ernannt wurde.