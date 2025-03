Herpes: Keine Holsteiner Hengstpräsentation Ende März

Im Rahmen der Holsteiner Hengsttage am 28. und 29. März 2025 mit Körung und Frühjahrsauktion war eine gemeinsame Hengstpräsentation von Privat- und Verbandshengsten am 29. März 2025 geplant. Aufgrund der aktuellen Herpes-Situation in Schleswig-Holstein mit akuten Fällen in unmittelbarer Umgebung zur Verbandszentrale in Elmshorn haben sich die Verantwortlichen entschieden, die Hengstpräsentation abzusagen.