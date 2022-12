HLP Neustadt/Dosse: Rheinländer Power mit Landbeschäler United Power v. Untouchable an der Spitze

Die 50-tägige Hengstleistungsprüfung für springbetonte Hengste in Neustadt/Dosse ist zu Ende gegangen. 36 Hengste nahmen daran teil, als Sieger ging der Rheinländer Hengst United Power v. Untouchable mit der Endnote von 8,9 hervor.

Der im sächsischen Landgestüt aufgestellte Schimmelhengst aus der Zucht von Didier Jacquemin (Seny, Belgien) geht mütterlicherseits auf Lux-Salut zurück und überzeugte die Prüfungskommission mit seinem energischen Springen. Die Kommission beschrieb United Power als modern aufgestellten und großzügig ausgestatteten Sportler mit viel Kraft und bester Bascule. 9,5 lautete somit die Note für das Vermögen des (noch) dreijährigen Landbeschälers, jeweils ein glattes „sehr gut“ vergaben die Experten für die Leistungsbereitschaft, die Manier sowie den Gesamteindruck. Auch die Rittigkeit von United Power überzeugte auf ganzer Linie, der Fremdreiter zückte hier die 9,75.

Die 8,5 für das Interieur und den Galopp, jeweils ein glattes „gut“ für die Rittigkeit sowie Charakter/Temperament, eine 6,5 für den Schritt und eine 6,0 für den Trab komplettierten das Ergebnis des Untouchable-Sohnes. Unter dem Strich bedeutete das die Endnote von 8,9, womit United Power zum Klassenbesten avancierte.

Quando besticht durch Beständigkeit

Dem fünfjährigen Hannoveraner Hengst Quando (Sportname) v. Quasimodo van de Molendreef aus einer Quadam-Mutter wurde von der Kommission ebenfalls ein außerordentliches Springvermögen bescheinigt (9,5). Gemeinsam mit einem glatten „sehr gut“ für viele weitere Bewertungskriterien – die Manier, Leistungsbereitschaft, Interieur, Charakter/Temperament, Fremdreitertest sowie den Gesamteindruck – kam Quando auf eine Endnote von 8,84. Die Experten vergaben für die Rittigkeit des braunen Hengstes aus der Zucht und ausgestellt von Hendrik Schäfer aus Vechelde eine 8,5. Ein glattes „gut“ wurde Quando für seinen Galopp zuteil, für den Trab gab es die 7,5, der Schritt erhielt eine 7,0.

Fast gleichauf auf Rang drei: Quentino und Argento Conte

Der niedersächsiche Landbeschäler Quentino v. Qualito-Stakkato überzeugte im Fremdreitertest und erhielt dort eine 9,5. Er überzeugte zudem durch solide Grundgangarten und bekam jeweils ein glattes „sehr gut“ für seinen Charakter/Temperament, Rittigkeit, Manier sowie den Gesamteindruck. Mit 8,75 als Endnote rangierte der vierjährige braune Hannoveraner Hengst aus der Zucht von Günter Keller aus Bermatingen damit an dritter Stelle.

Dicht auf den Fersen war Quentino der Argentino Vivo-Contendro I-Sohn Argento Conte aus der Zucht und ausgestellt von Norbert Bramlage aus Dinklage. Der dreijährige Dunkelbraune erhielt in sieben Kriterien die Note 9,0: Interieur, Charakter/Temperament, Leistungsbereitschaft, Rittigkeit, Vermögen, Fremdreiter sowie für den Gesamteindruck. Zusammen mit den anderen Teilnoten kam der Hannoveraner Hengst auf insgesamt 8,74.

Genau die Hälfte, nämlich 18 der 36 in Neustadt/Dosse vorgestellten Hengste, kam in der Leistungsprüfung auf eine Gesamtnote von 8,0 oder besser. Die Hengstleistungsprüfungssaison 2022 ist somit beinahe beendet. Lediglich am 14. und 15. Dezember findet in Vechta vom Oldenburger Verband nochmal eine Kurz-Veranlagungsprüfung statt.

