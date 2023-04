Holsteiner April-Körung 2023: 50 Prozent gekört

Acht dreijährige und ältere Hengste traten beim Holsteiner Verband in Elmshorn zur April-Körung 2023 an. Die Hälfte erhielt ein positives Urteil.

Stephan Haarhoff, Horst Klaus Heleine, Carsten Lauck und Christian Thoroe haben die acht Kandidaten für die Holsteiner April-Körung 2023 begutachtet. Vier befanden sie für gut genug, Holsteiner Stuten zu decken. Es sind die folgenden:

Da ist zum einen der bereits für das Anglo-European Studbook AES gekörte Holsteiner Curcuma il Palazzetto (13) v. Casall-Lord-Cantus aus der Zucht und im Besitz von Maria Rosaria Marzotto. Der Schwarzbraune war von Jur Vrieling in den Sport gebracht worden und springt seit 2019 mit italienischen Reiterin. Aktuell ist er hoch erfolgreich mit Lorenzo de Luca (ITA), war unter anderem im Dezember Zweiter in einem 1,60 Meter-Springen in London.

Ein Hengst, der ebenfalls schon sportlich in Erscheinung getreten ist, ist der ebenfalls 13-jährige Corbin NT v. Cardenio-Cassini-Landego-Fidelio aus der Zucht und im Besitz von Peter Nagel-Tornau. Mit dessen Tochter Sarah ist der Schimmel ebenfalls international S-platziert. Auch er ist nun für Holstein anerkannt.

Der einzige Dreijährige unter den Neuen für Holstein ist der von Christina Bueller gezogene Uruguay v. United Way-Connor-Lavall. Er gehört der Rödl Sportpferde GmbH in Nittenau, Bayern.

Auch ein Dressurhengst steht den Holsteiner Züchtern nun zur Verfügung: der vierjährige Westfale El Dorado Gold v. Escamillo-Floriscount-Fidertanz. Er kam bei Frank Moormann zur Welt und gehört inzwischen Hans Peter Mohr. Er hat sich im Norden schon einen Namen in Reit- und Dressurpferdeprüfungen gemacht, vorgestellt von Fanneke Bargmann. Der Dunkelbraune war bereits im vergangenen Jahr in Elmshorn für Mecklenburg gekört worden.