Holsteiner Derby-Fohlenauktion: 48.000 Euro für Million Dollar-Neffen

Das Hamburger Spring- und Dressur-Derby ist schon zum siebten Male Kulisse für eine Fohlenauktion des Holsteiner Verbandes. Elf Fohlen waren vorgesehen, acht erschienen, alle wurden zugeschlagen.

Der Holsteiner Verband gibt den Durchschnittspreis für acht versteigerte Fohlen mit 20.875 Euro an. Den Löwenanteil steuerte dazu die Katalognummer zwei bei, das (ET) Hengstfohlen Cool Million. Kunden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sicherten sich den jungen Mann mit der viel versprechenden Abstammung für 48.000 Euro. Viel versprechende Abstammung? Cool Million ist ein Cornet Obolensky-Sohn aus einer Vollschwester zu Million Dollar. Der Hof am Sylvert-Rörden trat als Züchter und Aussteller auf.

Den zweithöchsten Zuschlagspreis erzielte mit 26.000 Euro ein weiteres Hengstfohlen: Champagner v. Casall-Crunch. Die vierte Mutter des Fuchses ist keine geringere als die Mutter von Cassini, Wisma v. Caletto II. Gezogen wurde Champagner von Bettina und Reimer Haß in Herzhorn, ausgestellt wurde er von Sönje Hass und Doris Türpe. Der Zuschlag ging nach Schleswig-Holstein.

Die weiteren Verkäufe: Rocket Girl v. Uriko wechselte für 14.500 Euro nach Polen. Ebenfalls nach Polen wurde Extraklasse v. Emerald bei 20.000 Euro zugeschlagen. Kunden aus Großbritannien sicherten sich für 21.000 Euro die Million Dollar-Tochter Million’s Raya, für 16.000 Euro Ronja v. Zuccero sowie für 11.000 Euro Rubrisca v. Uriko. Und schließlich erhielten Käufer aus Rheinland-Pflaz den Zuschlag für Clemens v. Charaktervoll bei 10.500 Euro.