Holsteiner Fohlenauktion goes online

Nun ist auch der Holsteiner Verband auf den Zug der Onlineauktionen aufgesprungen. Zehn Fohlen hochkarätiger internationaler Springabstammungen sind im Angebot. Noch bis zum 21. September kann mitgeboten werden.

Carembar de Muze (besser bekannt als London, der internationale Crack von Gerco Schröder), Ogano Sitte und Comme il faut haben ebenso Nachkommen im Angebot wie der Holsteiner Star Casall und die hoffnungsvollen Nachwuchsvererber Catch, Quibery und Brantzau.

Auch von der Mutterseite sind die Pedigrees vom Feinsten. Beispielsweise steht ein Stutfohlen zum Verkauf, dessen Mutter eine Vollschwester zu Ludger Beerbaums Chiara ist. Auch ein Habbruder zum zweifachen Landeschampion Casallantum ist dabei.

Das ganze Lot ist bereits online unter onlineauction.holsteiner-verband.de. Der Verband verspricht, das Bietersystem sei einfach und selbsterklärend: Bis zu einem Preis von 10.000 Euro wird in 250 Euro-Schritten geboten. Ab 10.000 Euro dann in 500 Euro-Schritten. Die allerletzten Gebote können am Freitag, den 21. September bis 20.00 Uhr, abgegeben werden.