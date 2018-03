Holsteiner Frühjahrs-Auktionsspitze v. Colman nach Schweden

In Elmshorn fand gestern die Frühjahrsauktion des Holsteiner Verbands statt. Colman und Cormint stellten die Spitzenpferde. Als besonders kauffreudig zeigten sich die Kunden aus dem Ausland.

So wird auch das Spitzenpferd Deutschland verlassen und weiter gen Norden ziehen. Für 63.000 Euro fand der fünfjährige Cayton v. Colman-Lasandos (Z.: Guenter Remus) neue Besitzer in Schweden. Aus dem Stamm des Schimmels gingen beispielsweise auch die gekörten Lucky Lionell, Mentor und Lento hervor.

Cormint-Quartett

Der Calido-Sohn Cormint war gleich mit vier Nachkommen im Lot vertreten. Einer davon, Cornelius aus der Libelle XI v. Cor de la Bryère-Capitol-Lord, erhielt mit 62.000 Euro das zweithöchste Gebot. Der Vierjährige aus der Zucht von Hans Werner Trost ist ein enger Verwandter des im Aachener Preis von Europa siegreichen Cadett (Ashlee Bonds, USA). Die Mutter ist eine Vollschwester zu dem 1,60 Sieger. Außerdem stammen aus Cornelius‘ Mutterlinie auch Derby-Sieger Calle Cool (Nisse Lüneburg), Markus Brinkmanns Erfolgspferd Pikeur Dylon sowie Robert Whitakers Spitzenpferd Catwalk.

Teuerster Dreijähriger nach Peru

21.000 Euro waren das höchste Gebot bei den Dreijährigen. So viel kostete der Monte Bellini-Clearway-Sohn Montgomery, der nun in peruanischem Besitz ist. Gezogen wurde der Wallach von der ZG Dörnberg und von Malaise in Damp.

In Summe wurden 44 Holsteiner für durchschnittlich gut 21.000 Euro versteigert.

